MLB: Los números de Shohei Ohtani que apuntan a superar el récord de cuadrangulares de Aaron Judge

Ciudad de México.- El japonés Shohei Ohtani está teniendo una temporada de ensueño en la Major League Baseball (MLB) y la noche del lunes volvió a ser figura en la victoria de Los Angeles Angeles sobre los New York Yankees al llegar a su home run número 35 de la temporada. Cifra que lo coloca con la posibilidad de estar en camino a superar la marca de más cuadrangulares de la Liga Americana que ostenta Aaron Judge.

'El Juez' hizo 62 cuadrangulares la temporada pasada que lo llevaron a conquistar el récord y sus números a la mitad de temporada, como ocurre ahora, eran muy similares de los de Othani en estos momentos. Tras 95 juegos en el 2022, Judge sumaba 36 home run, 77 carreras impulsadas, un promedio de bateo de .285, así como .368 OBP, .635 SLG y 1.003 OPS, estadísticas que este 2023 está emulando el japonés.

Ohtani cuenta con 35 home runs, un promedio de bateo de .306, 75 carreras impulsadas, .391 OBP, .677 SLG y 1.068 OPS después de sus primeros 95 juegos por lo que apunta al récord de Judge. Esta temporada el bateador japonés ha logrado cifras profesionales impresionantes, incluso llegó a superar a la leyenda Babe Ruth en cuanto a ponches en su carrera, pues venció los 501 logrados por el salón de la fama.

¿Quién es Shohei Othani?

Shohei Ohtani nació en Oushuu, Japón en 1994 y comenzó su carrera profesional en el 2012 cuando fue la primera selección de draft de los Hokkaido Nippon Ham Fighters con quienes jugó hasta el 2017. Durante su estancia en la Nippon Professional Baseball registró el lanzamiento más rápido en la historia de la liga con 165 km por hora, ganó una Serie de Japón, fue elegido MVP de la liga japonesa en 2016, entre otros premios individuales.

En 2018 firmó por Los Angeles Angels en la MLB en donde ha destacado desde su llegada. Ha sido elegido tres veces al juego de estrellas, jugador más valioso de la Liga Americana, Novato del Año en el 2018 y ha sido ganador del Bat de plata. Su buena actuación ha hecho que varios equipos se interesen en firmarlo para la próxima temporada por lo que existe la posibilidad de que cambie de equipo.

Los rumores no ha parado y son varias las organizaciones que estarían interesadas como es el caso de los Los Angeles Dodgers, New York Mets, New York Yankees, San Diego Padres y Texas Rangers quienes buscarían entrar a la carrera por el beisbolista que podría romper los récords también en un posible contrato sin precedentes.

