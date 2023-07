¿Se reunirían con Messi? Luis Suárez y Jordi Alba firmarían con el Inter Miami; esta es su situación

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de los fichajes de Lionel Messi y Sergio Busquets, parece que el Inter Miami prepara un auténtico equipo de época, pues podrían sumar otras exfiguras del Barcelona. En las últimas horas trascendió la posibilidad de que al club estadounidense se sumen Luis Suárez y Jordi Alba, veteranos jugadores que compartieron vestidor con 'La Pulga' en su paso por el Barcelona.

Luis Suárez es un gran amigo de Lionel Messi por lo que sería uno de los motivos que hacen suponer su llegada y alimentan los rumores de una posible salida del Gremio, su actual equipo. En este contexto se presentan dos problemas para su fichaje y es que tiene un contrato vigente con el club brasileño que impediría su salida a otro club, además de que cuenta con una cláusula de rescisión muy alta que llega a los 70 millones de dólares.

El otro inconveniente está en que ya no le restan contratos de jugador franquicia al Inter Miami, por lo que su contrato sería menor al de una estrella. Por otra parte, al conjunto estadounidense no parecen faltarle más delanteros donde cuenta con Camapana y Josef Martínez. Aunque no se descarta la posibilidad de sumar un atacante más desde el futbol sudamericano para generar competencia.

Créditos: Twitter @JordiAlba

El caso del defensa Jordi Alba ya es seguro, pues fue el propio dueño del club el que confirmó su llegada, esta operación fue más sencilla debido a que no tiene ningún compromiso pues recientemente quedó libre tras salir del Barcelona. "Jordi Alba firmó sus papeles y viene en los próximos días", dijo Jorge Mas, presidente del Inter Miami en una entrevista con el medio argentino TyC Sports.

Jordi Alba descarta así las otras ofertas que tenía en la mesa, incluyendo una de Arabia Saudita, liga que está reclutando a las antiguas estrellas del futbol de Europa, así como algunas más jóvenes para fortalecer a sus distintos equipos. Así, el lateral español se apoderará de la zona izquierda para dar mayor movilidad al juego del equipo como anteriormente lo consiguió mientras jugó en España.

Sería en los próximos días cuando Alba arribe a Estados Unidos en donde tras comenzar a entrenar, su debut podría darse en la Leagues Cup, torneo en el que participarán los equipos de la MLS y en donde enfrentarán a los de la Liga MX y que a su vez detendrá el torneo local por cuatro semanas.

Fuente: Tribuna