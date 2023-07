'Canelo' Álvarez explota contra detractores y manda fuerte mensaje: "Siempre estoy listo, hijos de..."

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Saúl 'Canelo' Álvarez ya comenzó su campamento de preparación para la pelea que sostendrá en septiembre próximo ante el estadounidense Jermell Charlo. A través de sus redes sociales, el boxeador mexicano mostró que ya se está poniendo a punto para el combate, pero también aprovechó para dejar un fuerte mensaje que bien puede ir dirigido a sus detractores, pues en los últimos días ha sido duramente criticado.

Fue a través de un video en su cuenta de Instagram donde se puede observar al mexicano entrenando y después se acerca a la cámara y lanza el mensaje: “Déjame decirte una cosa: No necesito ponerme listo, porque yo siempre estoy listo...hijos de p...”, se escucha decir al 'Canelo' quien en unos meses volverá al ring nuevamente para enfrentar al campeón indiscutido de los Super Welter en una gran función.

Han sido varias las personalidades del este deporte que se han pronunciado respecto a Álvarez y en su mayoría con fuertes críticas, tal ha sido el caso del exboxeador Óscar De la Hoya quien en una entrevista criticó el hecho de que el mexicano estuviera jugando golf en lugar de prepararse. Cabe recordar que 'Canelo' formó parte de un torneo en dicho deporte en el que participaron atletas de diferentes disciplinas.

“Es un viejo de 33 años. No porque haya estado en muchas guerras, sino porque comenzó en el boxeo profesional a los 15 años. Si no te enfocas en lo tuyo y vas a practicar golf, eso hablará mucho de ti”, dijo De la Hoya en declaraciones al podcast Fight Hype. “Si no estás enfocado en entrenar y cuidarse, y estás jugando golf, eso te quita mucho de ti. Se la pasa seis horas haciendo swings de golf, caminando y no descansa su cuerpo para ir a la guerra contra un rival”, agregó.

Otros que han sido duros con la actualidad del mexicano fue Shawn Porter quien consideró que Álvarez es ya "un peleador de clase B" ya que no ha visto una buena planeación a lo largo de peleas de doce rounds y puso como ejemplo lo sucedido ante el ruso Dmitry Bivol donde se vio superado por lo que también se unió a las fuertes críticas sobre el peleador mexicano que este 2023 ya ganó su primera pelea ante John Ryder.

“Tengo a Canelo ya como un peleador clase B++. No lo estoy juzgando basándome en sus rivales o algo así, sino que ya veo una falta de estamina a lo largo de una pelea de 12 rounds, una falta de planificación como fue en su combate con Bivol. Ya no está en lo más alto como antes”, dijo Porter en 'The PorterWay Podcast'. Habrá que ver como se desarrolla la pelea de 'Canelo' el próximo 30 de septiembre.

