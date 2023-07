¡Es Oficial! Erick Gutiérrez es nuevo refuerzo de las Chivas para el Apertura 2023; así lo presentaron

Comparta este artículo

Guadalajara, Jalisco.- Luego de varias semanas, los rumores que colocaban a Erick Gutiérrez como uno de los posibles refuerzos de las Chivas finalmente se hicieron realidad, pues el mediocampista fue presentado oficialmente como nuevo futbolista del equipo rojiblanco que se prepara para su debut en el torneo Apertura 2023 de la Liga MX. De esta manera, 'Guti' deja atrás seis años en el futbol de Europa.

Gutiérrez fue captado el día de ayer en el aeropuerto de Guadalajara por lo que su llegada al 'Rebaño Sagrado' era inminente, pero fue hasta este domingo que hicieron oficial su incorporación al conjunto que dirige Veljko Paunovic donde se reunirá con otro exjugador de Pachuca como lo es Víctor Guzmán. A través de sus redes sociales el conjunto tapatío mostró un video con el que le dan la bienvenida.

Aunque no se revelaron cifras de su traspaso, se sabía que Erick Gutiérrez no llegaría gratis al equipo tapatío ya que tenía contrato vigente con el PSV Eindhoven y según trascendió en la prensa internacional habrían pagado entre cinco y seis millones de euros por el centrocampista que tras el último torneo en Países Bajos expresó su intención de salir del equipo para este verano debido a que perdió protagonismo.

Erick Gutiérrez inició su trayectoria con el Pachuca desde categorías inferiores, debutó en el 2013 y desde entonces destacó en el mediocampo donde actualmente se desempeña como contención. En los 'Tuzos' se proclamó campeón de la Liga MX y la Liga de Campeones de la Concacaf. Para la temporada 2018-2019 llegó al PSV Eindhoven donde tuvo una carrera destacada que lo llevó a ganar varios títulos en el futbol neerlandés y resaltar como titular y en ocasiones hasta goleador.

Con PSV ganó dos supercopas de los Países Bajos y dos torneos de Copas. Su destacado paso en Europa lo llevó a ser considerado para la Selección Mexicana con quien ganó una Copa Oro, torneo al que asistió dos veces. También disputó Mundial Sub 20, Preolímpico, Juegos Olímpicos y Copa del Mundo a la que fue convocado por la selección mayor en Rusia 2018 y en Qatar 2022.

Se desconoce si Erick Gutiérrez estará disponible para el debut de Chivas ante León en la jornada 1 de la Liga MX este lunes, pero el club anunció que dará más detalles sobre el fichaje del jugador en una conferencia de prensa esta tarde. Con la llegada del mediocampista el equipo rojiblanco tiene ya tres refuerzos para este torneo y se desconoce si irán por un delantero, posición que les interesaba.

Fuente: Tribuna