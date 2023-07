Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mexicano Santiago Giménez fue una de las grandes sorpresas en la pasada temporada en Europa gracias a sus buenas actuaciones en los Países Bajos que hicieron despertar el interés de varios equipos de diferentes ligas. En la Eredivisie también comenzó a ser reconocido como uno de los mejores y disputó el liderato de goleo individual que al final no alcanzó, pero al parecer eso no ha sido suficiente para convencer a todos.

En este caso, el técnico neerlandés Hans Westerhof, quien fue entrenador en la Liga MX de equipos como Chivas y Necaxa, cree que el estadounidense Ricardo Pepi es mejor que el mexicano en algunos aspectos como en su facilidad para aprovechar las ocasiones de gol que se le presentan. “Es un buen chico. Si miras cuántas ocasiones ha tenido y cuántos goles ha marcado, es impresionante. Creo que es incluso mejor que Santiago Giménez en eso”, dijo Westerhof al medio Eindhovens Dagblad.

Ricardo Pepi es un delantero estadounidense que esta temporada militó en el Groningen de la Eredivisie, luego de un paso sin éxito en la Bundesliga. El delantero es bien conocido en México, ya que rechazó ser convocado por la Selección Mexicana y optó por representar a Estados Unidos. Además, de sus últimas declaraciones tras la victoria del equipo estadounidense en la Nations League donde aseguró que no se equivocó al elegir selección.

Créditos: Twitter @Santigim9

Westerhof fue asesor del Groningen y quien estuvo involucrado en la recomendación del jugador por lo que se siente interesado en lo que pueda aportar al PSV Eindhoven, club que lo contrató para esta nueva temporada y donde el experimentado extécnico neerlandés cree que puede sobresalir aún más porque llegará a un club que le puede brindar más oportunidades de anotar algún gol.

"Tengo mucha curiosidad por saber cómo le irá con mejores jugadores a su alrededor y gente que pueda driblar hacia el área penal. Entonces obtendrá muchos más balones jugables que en Groningen. A pesar de nuestro pobre desempeño, no ha dejado que su cabeza cuelgue, aunque puedo imaginar que a veces no lo hizo bien, porque no siempre se involucró en el juego de la manera correcta y recibió balones mucho menos útiles que los que recibe un delantero en un club superior”, declaró Hans.

Este verano Santiago Giménez se encuentra concentrado con México que disputa la Copa Oro de la Concacaf y en donde busca un lugar como delantero titular. En cambio, Pepi no fue convocado por Estados Unidos para este torneo, pues no consideró llevar a sus estrellas. Será la próxima temporada cuando ambos jugadores midan sus capacidades en sus respectivos equipos en busca de un nuevo título.

Fuente. Tribuna