VIDEO: José Luis Doctor protagoniza emotivo momento en JCC al regalar su medalla a su entrenador

Ciudad de México.- El marchista mexicano José Luis Doctor se proclamó ganador de la medalla de oro en la prueba de 20 kilómetros de la marcha varonil convirtiéndose en uno de los primeros atletas mexicanos en ganar en el inicio de las pruebas de atletismo dentro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 que se disputan en San Salvador, pero no solo fue su gran logro deportivo lo que llamó la atención, sino también su acción posterior.

Doctor protagonizó uno de los momentos más emotivos de la justa deportiva veraniega al entregar su medalla de oro a su entrenador Raúl González. En un video captado por la reportera Katy López y que se ha compartido en redes sociales, se observa como José Luis Doctor se quita la presea y se la coloca en el cuello al profesor en una muestra de agradecimiento por haberlo ayudado a conseguir este logro.

En una entrevista posterior, Doctor explicó los motivos por los que decidió entregar su presea y es que la historia del mexicano en busca de sobresalir como deportista ha sido muy complicada debido a las dificultades económicas que se le han presentado. “Yo se la doy porque no le puedo dar más al profe. Me gustaría darle todo. Él realmente me apoyó en muchos aspectos, económicamente y psicológicamente", dijo en palabras para el periódico Esto.

El marchista mexicano reconoció así el apoyo que le dio su entrenador en sus peores momentos y que lo llevaron a seguir compitiendo. "El profe me llamó, me rescató y me dijo ‘mijo, usted tiene mucho que dar’, creí en su palabra, y acá estamos ganando una medalla”, agregó Doctor quien hace unas semanas alcanzó la marca necesaria para clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024.

José Luis Doctor ha pasado meses complicados debido a las dificultades económicas para mantener a flote su carrera deportiva. En entrevistas anteriores explicó que tuvo que ocupar varios trabajos para costearse sus viajes y también reveló que por un tiempo decidió vender hamburguesas con el objetivo de reunir dinero. También llegó a contar que en ocasiones no tenía ni siquiera un lugar para dormir, pero fue con el apoyo de familiares y amigos que pudo sortear ese problema.

El marchista mexicano finalizó su prueba con 1:22:35 para adjudicarse así la medalla de oro en una competencia donde México hizo el 1-3, ya que Noel Chama se quedó con la presea de bronce al concluir en un tiempo de 1:23:09. Mientras que la medalla de plata fue para el colombiano César Herrera. Este resultado se sumó a los conseguidos por sus compatriotas para que el equipo mexicano de atletismo sumara sus primeras preseas doradas de la justa veraniega.

Fuente: Tribuna