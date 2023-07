Comparta este artículo

París, Francia.- En medio de la incertidumbre por su futuro, Kylian Mbappé se encontró entre los futbolistas que participaron en el primer partido amistoso del París Saint-Germain (PSG), por lo que parecía que se mantendría con normalidad en el equipo, pero todo ha dado un nuevo giro y es que el club tomó la drástica medida de descartarlo para la gira que realizarán por Asia debido a que habría ignorado el ultimátum del club.

Luego del partido entre PSG y Le Havré en donde Mbappé disputó 21 minutos y hasta anotó un gol, el conjunto francés reveló su lista de convocados para la gira por Japón, en donde destacó la ausencia del delantero francés en una lista que comprende 29 jugadores convocados por Luis Enrique, por lo que de inmediato comenzaron las especulaciones sobre lo que pasaría con su futuro, pues todo pareció muy repentino.

Las primeras respuestas llegaron desde la prensa francesa donde el diario L'Equipe aseguró que el delantero ya tiene un acuerdo con el Real Madrid para sumarse a ellos a partir del próximo año, cuando su contrato con el equipo parisino culmine de manera oficial debido a que se mantiene insistente en su idea de cumplir su contrato de este año, algo que no le habría gustado a la dirigencia del PSG.

A principios del mes de julio, el presidente del club, Nasser Al Khelaifi dejó en claro que Mbappé solo tendría dos opciones: seguir en el club, para lo cual debería firmar una renovación o salir del equipo este verano. Con esto buscaba evitar que saliera gratis el próximo año y por lo tanto dio dos semanas a su jugador para que tomara una decisión. Este ultimátum habría sido ignorado y por lo tanto quedó descartado de la gira.

"Mi postura es muy clara. No quiero repetirlo cada vez: si Kylian quiere quedarse, queremos que se quede. Pero tiene que firmar un nuevo contrato. No queremos perder gratis al mejor jugador del mundo. No podemos hacerlo. Es un club francés. Dijo que nunca se iría gratis. Si hoy cambia de opinión, no es culpa mía. No queremos perder al mejor jugador del mundo gratis. Eso está muy claro", dijo Al Khelaifi entonces.

En Japón, el PSG enfrentará a Al-Nassr el día 25, después se medirá al local Cerezo Osaka el 28 de julio. Para el primero de agosto jugará contra el Inter de Milán y el jueves 3 se medirán al surcoreano Jeonbuk Motors. Esos serán todos los partidos que se perderá Mbappé.

