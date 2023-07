Comparta este artículo

Ciudad de México.- Parece ser que el circuito de Hungaroring, en donde se realiza anualmente el Gran Premio de Hungría, es una pista 'maldita' para el mexicano Sergio 'Checo' Pérez, pues es ahí donde ha tenido ya varios accidentes en su carrera. El más reciente acaba de ocurrir previo al GP de este 2023 durante la práctica 1 cuando el mexicano tuvo que abandonar después de que su auto quedara destrozado.

En el 2014 durante la carrera del Gran Premio de Hungría, 'Checo' salió mal en una de las curvas y con la pista mojada perdió el control del auto hasta estrellarse con el muro de contención. En esa ocasión el mexicano dijo que un error suyo fue lo que había provocado el incidente por lo que se disculpó con su equipo, pues en ese momento iban en el octavo puesto. La escudería para la que manejaba era Force India.

En el 2015 también volvió tener un accidente y fue al igual que este año en la primera práctica para el Gran Premio en donde en la curva 11 tuvo un dramático accidente que alertó a todos en la pista, pues el mexicano se volcó de manera violenta luego de que se rompió la suspensión trasera del auto por lo que el auto se estrelló y la parte de enfrente quedó destruida, afortunadamente también salió de la pista por propio pie, también estaba en Force India.

Christian Horner expresa frustración

El director de Red Bull Racing, Christian Horner, expresó su frustración tras el nuevo incidente de Sergio Pérez previo a un Gran Premio, tal y como ha ocurrido en las últimas cinco semanas ya sea en la clasificación o en los entrenamientos libres. "Obviamente es frustrante", mencionó Horner, quien dio la versión de los hechos y consideró que se trató de un error del mexicano lo que provocó que se estrellara.

"Fue desafortunado ya que puso una llanta en el pasto y cometió un error en la curva 5. No he podido hablar con él, pero lo haremos después de la sesión. Ojalá no pierda mucho de esta sesión porque el resto no dará muchas vueltas por las condiciones de la pista, así que obviamente no es la manera ideal de iniciar el fin de semana", comentó en palabras para la cadena Sky Sports al dar su opinión de lo ocurrido.

Horner confía en que Pérez pueda tener el auto listo para la siguiente sesión. "Aún no hemos recibido el coche, pero esperamos que los daños sean solamente en el costado delantero izquierdo, lo cual espero que sea reparable a tiempo para la próxima sesión", dijo. Mañana sábado será la clasificación y el domingo será la carrera importante en donde el mexicano buscará dejar atrás los incidentes.

