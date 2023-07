Leagues Cup: Estos serán los jugosos premios económicos para clubes y jugadores en el nuevo torneo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Leagues Cup, el nuevo torneo binacional que reúne a todos los clubes de la Liga MX así como a todos los de la Major League Soccer (MLS), arrancará este viernes con sus primeros partidos, entre los que destaca el Cruz Azul contra el Inter Miami debido al posible debut de Lionel Messi. Pero el torneo también representa otros atractivos, además de la posibilidad de enfrentar al argentino, y es que los clubes se verán beneficiados económicamente.

De acuerdo con información que fuentes cercanas al evento revelaron al Sports Bussiness Journal (SBJ), la Leagues Cup repartirá un total de 40 millones de dólares para los equipos participantes, los cuales irán recibiendo una suma según su desempeño en el torneo. Según la fuente antes citada, el campeón podría recibir hasta dos millones de dólares. Los jugadores también recibirían una cantidad como una manera de incentivar el alto nivel.

El medio estadounidense no reveló cuanto podrían recibir los jugadores, pero según el reportero mexicano Rubén Rodríguez estos podrían recibir de cien mil a ciento cincuenta mil dólares por partido. Esta competencia repartirá más dinero que lo que hace el Mundial de Clubes de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) que en su formato actual reparte 16 millones de dólares según el SBJ.

Créditos: @LeaguesCup

Aunque el hecho que la cantidad sea menor se podría explicar por la cantidad de partidos, pues son pocos ya que participan menos equipos y se juegan fases directas, en cambio la Leagues Cup disputará 77 partidos a lo largo de un mes, razón por la cual ambas ligas han detenido sus competencias domésticas. Por otra parte, el monto es menor en relación a otras competencias de clubes en el continente.

Por ejemplo, la Copa Libertadores reparte un total de 207.8 millones de dólares, mientras que la Copa Sudamericana 77.8 millones de dólares. En tanto que la nueva Copa de Campeones de la Concacaf ahora recibirá un incremento en sus premios, pero el monto total no ha sido revelado. Es así que este viernes da inicio la Leagues Cup donde el orgullo de las ligas y el incentivo económico estará en juego.

Partidos en la Leagues Cup (21 de julio)

Orlando City vs Houston Dynamo (18:00 hrs.)

Cruz Azul vs Inter Miami (18:00 hrs.)

Austin vs Mazatlán (18:30 hrs.)

FC Dallas vs Charlotte (19:00 hrs.)

León vs Vancouver (20:30 hrs.)

Fuente: Tribuna