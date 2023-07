¿Quién es Quinn, la primera persona no binaria en disputar un partido en la Copa del Mundo Femenil?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Copa del Mundo Femenina de la FIFA está haciendo historia en este 2023 por diversas cuestiones, pues en el plano organizacional es la primera vez que se disputa un torneo de este tipo en dos sedes, a la vez también en dos confederaciones distintas y que se juega con 32 equipos, pero también resalta en cuestión de diversidad, gracias a la presencia en el mediocampo de Canadá de Quinn.

Quinn, que ocupa la posición de mediocampista, se convirtió en la primera persona no binaria en tomar parte de una Copa del Mundo de futbol, en este caso lo hace con la selección de Canadá en la categoría femenil. Este hecho resulta importante, pues con ello abre una nueva puerta a la diversidad. Fue en el 2020 cuando habló por primera ocasión de su identidad en el 2020 cuando reveló que se identificaba como una persona transgénero no binaria.

“Nunca he ocultado a las personas que quiero, que soy transgénero, mientras me preguntaba cuándo lo diría públicamente. Hoy lo que quiero es ser visible para la comunidad queer, que no está acostumbrada a ver a ninguno de sus miembros en un campo de futbol”, escribió en ese 2020 y un año más tarde participó en los Juegos Olímpicos de Tokio bajo esa nueva identidad entrando también en la historia.

En Tokio 2020 (juegos Olímpicos realizados en 2021), Quinn se convirtió en la primera persona no binaria en ganar una medalla de oro con la selección de Canadá haciendo historia por primera vez. Ahora hizo su debut en la Copa del Mundo al formar como titular y disputar todo el partido ante Nigeria en la primera jornada del Mundial Femenil donde su equipo empató 0-0 con lo que sumaron su primer punto en esta edición.

Quinn nació en Toronto, Canadá en 1995 y siempre destacó por su amor al deporte. Antes del futbol practicó hockey o basquetbol, pero finalmente se decidió por el futbol. Tuvo buenas actuaciones en los equipos de la universidad por lo que no tardó en dar el salto al profesionalismo en donde inició con el Washington Spirit de la National Womens Soccer League (NWSL) de Estados Unidos.

Después probó suerte en el futbol europeo y así pasó al París FC de Francia y más tarde al OL Reign de vuelta en Estados Unidos. Durante ese tiempo se fue de préstamo al Vittsjö GIK de Suecia y actualmente milita en el Reign en donde es habitual en la formación titular del club, al igual que lo es en la selección canadiense que busca un título del mundo.

