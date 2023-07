Comparta este artículo

Ciudad de México.- El París Saint Germain (PSG) dejó fuera a Kylian Mbappé de la gira por Japón como una manera de presionar al delantero y demostrando que se mantiene firme en su decisión de no dejarlo ir gratis al final de su contrato. Incluso, estaría dispuesto a aceptar una millonaria oferta de otro club en caso de que el delantero no acepte alguna de las dos opciones que le ha puesto sobre la mesa desde hace unas semanas.

Si Mbappé no decide antes del 31 de julio, podría terminar incluso en Arabia Saudita, país desde donde se estaría preparando una millonaria oferta que el PSG no desperdiciaría con tal de no ceder a su jugador sin llevarse alguna ganancia. Según información del medio francés RMC Sport, el Al Hilal de la liga árabe estaría por ofertar 200 millones de euros a cambio del delantero de la selección francesa.

Además, pagaría un sueldo de 400 millones de euros a cambio de dos temporadas con el equipo. El PSG podría llegar a un acuerdo con el Al Hilal, pues los franceses pondrían a Mbappé entre los jugadores transferibles. Por otra parte, el goleador se mantiene firme también en su postura de cumplir su último año de contrato y después salir libre en el verano del 2024 con rumbo al Real Madrid, el único destino al que quiere ir el delantero.

Créditos: psg.fr

El PSG quiere que Mbappé renueve, alargando así su contrato por lo que el club que lo quiera en el futuro deberá pagar por su fichaje o salir en este mercado de verano, para lo cual también tendrán que llegar a un acuerdo con los franceses. El 31 de julio es la fecha límite para que decida y de no llegar a un acuerdo será puesto en la lista de transferibles, esto, de acuerdo con información de AS, también significa que solo percibirá la mitad de la prima de fidelidad.

Kylian Mbappé se encontró entre los futbolistas que participaron en el primer partido amistoso del París Saint-Germain (PSG), ante Le Havré disputó 21 minutos y hasta anotó un gol. Pero después el equipo sorprendió al dejarlo fuera de la convocatoria para la gira por Japón donde se perderá cuatro partidos amistosos. En Japón, el PSG enfrentará a Al-Nassr el día 25, después se medirá al local Cerezo Osaka el 28 de julio.

Para el primero de agosto jugará contra el Inter de Milán y el jueves 3 se medirán al surcoreano Jeonbuk Motors. Esos serán todos los partidos que se perderá Mbappé. Después, los franceses prepararán el inicio de la Ligue 1 en donde buscarán refrendar su título de liga. Además, de que bajo el nuevo proyecto esperan trascender en Europa.

Fuente: Tribuna