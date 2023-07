Mbappé encuentra defensores; sindicato de jugadores de Francia arremete contra PSG por "acoso moral"

Comparta este artículo

París, Francia.- El Sindicato de Jugadores Profesionales de Francia (UNFP) salió en defensa del futbolista Kylian Mbappé a quien París Saint-Germain (PSG) presiona para que tome una determinación respecto a su futuro y acusó al equipo por este tipo de prácticas, mismas que calificaron como "acoso moral" contra el goleador francés quien recibió un ultimátum por parte del club y que no cumplió.

Como consecuencia de esto el PSG decidió dejar fuera de la gira por Asia como una manera de presionar su decisión, la cual debe revelar antes del 31 de julio. Pero este tipo de prácticas en las que el club ejerce presión sobre el futbolista fueron condenadas por el UNFP que recordó que se trata de un "acoso moral" y que hace unos años fue castigado por un Tribunal de Apelación en Reims que le daría la razón al atacante.

“No está de sobra recordar a los dirigentes que ejercer presión a un asalariado -degradando a sus condiciones de trabajo, por ejemplo- para forzarle a irse o aceptar lo que el empleador quiere constituye acoso moral. Todos los jugadores deben beneficiarse de las mismas condiciones de trabajo que el resto del efectivo profesional”, escribió el colectivo que está al tanto de la situación por la que está pasando el jugador.

A principios del mes de julio, el presidente del club, Nasser Al Khelaifi dejó en claro que Mbappé solo tendría dos opciones: seguir en el club, para lo cual debería firmar una renovación o salir del equipo este verano. Con esto buscaba evitar que saliera gratis el próximo año y por lo tanto dio dos semanas a su jugador para que tomara una decisión. Este ultimátum habría sido ignorado y por lo tanto quedó descartado de la gira.

"Mi postura es muy clara. No quiero repetirlo cada vez: si Kylian quiere quedarse, queremos que se quede. Pero tiene que firmar un nuevo contrato. No queremos perder gratis al mejor jugador del mundo. No podemos hacerlo. Es un club francés. Dijo que nunca se iría gratis. Si hoy cambia de opinión, no es culpa mía. No queremos perder al mejor jugador del mundo gratis. Eso está muy claro", dijo Al Khelaifi entonces.

Mbappé, mientras tanto, se presentó a la pretemporada y tomó parte del inicio de la misma, pues su intención es seguir en el equipo hasta el próximo año cuando vencerá su contrato. Por otra parte, la prensa francesa especula con la posibilidad de que el club parisino lo deje fuera de actividad el próximo año si es que no cumple con las condiciones que le propusieron.

