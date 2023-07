Comparta este artículo

Ciudad de México.- En las artes marciales mixtas (MMA) se pueden ver todo tipo de combates y la rudeza de los mismo muestra a veces impactantes nocauts y a veces terribles lesiones, desafortunadamente, pero todavía hay espacio para más situaciones únicas como la que le sucedió a un peleador ecuatoriano, quien si siquiera comenzar su combate terminó lesionado y tirado en el octágono con grandes gestos de dolor.

Miguel 'El Chévere' Grijalva, es un peleador ecuatoriano de MMA que pelea en la empresa Fusion Fighting Championship que celebraba su función FFC 64 en el Teatro Leguía de Lima. En la pelea coestelar se enfrentada el mencionado peleador ecuatoriano ante el local Martín Mollinedo en un combate que prometía mucho, pero que terminó de manera sorpresiva antes de comenzar debido a una insólita lesión.

Grijalva se dispuso a ingresar al octágono en espera de su rival y muy confiado comenzó a dar saltos y malabares en el calentamiento para lucirse ante las cámaras cuando de pronto parece que se desbalancea, hace un gesto de dolor y se recarga en una de las paredes. 'El Chévere' quiere apoyar el pie pero se resiente y se tira al suelo ante la sorpresa de los presentes y los narradores de la transmisión.

"¿Qué le pasa a Grijalva? ¿Se lesionó? ¿Va en serio? Parece que le dio un calambre", dice uno de los comentaristas. Los médicos subieron a atender al peleador quien ya no pudo continuar. “Primera vez que veo esto. Me quedo con las ganas de pelear, me preparé muy fuerte, entrené con anticipación, me dediqué a mi cuerpo para poder ganar esta pelea”, dijo el peruano Mollinedo quien ahora tendrá la oportunidad de disputar el título de su división.

"Miguel Grijalva es un peleador de buen nivel, que viene ganando en muchos países y yo la verdad que estoy sorprendido al igual que todo el público", dijo Jackson Mora, presidente de Fusion Fighting Championship quien también estaba sorprendido por lo ocurrido y confirmó la próxima pelea del peleador peruano quien se encontraba dentro del octágono en espera de conocer la decisión de su pelea.

Grijalva llegaba con un invicto de 8-0 y como campeón del Samurái Fight House en la categoría de 70 kilogramos. Esta marca ahora queda con un 8-1, en tanto que Mollinedo ahora cuenta con un registro de 26-11. En la otra pelea de la noche, el peruano ‘Malambo’ Peláez derrotó por sumisión al ecuatoriano Erick Masías en tres rounds.

Fuente: Tribuna