¿A qué equipos podría ir Chucky Lozano? Napoli ya habría decidido no contar con el delantero mexicano

Ciudad de México.- El delantero mexicano Hirving 'Chucky' Lozano, no sería más jugador del Napoli para la siguiente temporada, luego de no llegar a un acuerdo en su nuevo contrato por lo que el mexicano deberá buscar un nuevo destino en el mercado de fichajes. Lo anterior, según reveló el diario italiano Il Mattino que en una nota sobre la actualidad del equipo aseguró que en Napoli no cuentan más con Lozano.

Aurelio De Laurentis, presidente del equipo, se reunirá con el agente del mexicano en busca de concretar la salida del delantero. Según el mismo medio italiano, no hay ofertas formales y solo existen algunas charlas con equipos de Estados Unidos, por lo que la salida del 'Chucky' del Napoli significará también poner en peligro su permanencia en el futbol de Europa, pues no habría ofertas de otros clubes.

Hace semanas se había manejado el interés del Lyon de Francia, así como del Al Hilal de Arabia Saudita, pero ninguno de los dos clubes habría ofertado por él. En cambio, los rumores apuntaron a la posibilidad de que continúe su carrera en Estados Unidos. El club que trascendió fue Los Angeles FC donde también juega el mexicano Carlos Vela y que le ofrecería un jugoso contrato para jugar en el club.

Hirving Lozano llegó al Napoli en la temporada 2019-2020 procedente del PSV Eindhoven, desde entonces su paso por Italia ha sido intermitente entre buenas actuaciones y otras siendo banca. Disputó todos los torneos posibles con el club, incluyendo Champions League y esta temporada se proclamó campeón de la Serie A, por lo que se convirtió en el primer mexicano en lograrlo.

El problema entre Lozano y el Napoli radica en su alto salario, el presidente del equipo ya se ha expresado sobre esa situación y en ese sentido le dio la opción de permanecer bajo su contrato que vence en el 2025, pero de aceptar debería tener una rebaja salarial, de otro modo saldría del club. En última instancia el mexicano no habría aceptado una rebaja salarial y por lo tanto no será considerado.

“O aceptan una rebaja salarial o se van inmediatamente. No quiero ser malo con nadie, pero estos jugadores están bajo la influencia de agentes voraces, cuya actividad es estúpida, ineficaz e ineficiente. No entienden que su trabajo es contraproducente”, advirtió el presidente del conjunto italiano hace unas semanas.

