Fukuoka, Japón.- Comenzaron las finales de natación y ya hubo historia en el Campeonato Mundial de deportes acuáticos 2023, donde el nadador francés Leon Marchand rompió el récord mundial que la leyenda estadounidense Michael Phelps mantenía vigente desde el año 2008 en la prueba de 400 metros combinado individual y que era el último que le quedaba luego de su retiro como profesional.

El medallista estadounidense Michael Phelps impuso el récord en 4:03.84, mismo que nadie había podido superar hasta la aparición del francés Leon Marchand quien desde el año pasado había mostrado que sus grandes cualidades lo harían romper la marca muy pronto y así ocurrió durante el Mundial que se desarrolla en Japón que pudo superar la prueba deteniendo el reloj en 4:02.50 superando en 1.34 segundos a la leyenda.

Durante la prueba, el gran rival de Marchand fue el estadounidense Carlson Foster, con quien estuvo muy parejo durante los dos primeros tramos, hasta que el francés logró despegarse. Para hacer más emotivo el momento, fue el propio Michael Phelps quien le entregó la medalla de oro a Leon Marchand en un momento que también fue reconocido por el público presente mientras el estadounidense levantaba el brazo al nuevo campeón.

“Dijo que cree que puedo terminar mejor en estilo libre”, dijo en broma Marchand, durante la conferencia de prensa posterior, respecto a las palabras que había intercambiado con Phelps. El nadador galo se mostró contento por su logró, pero todavía cree que superar lo hecho este día. “Creo que no me di cuenta (de lo rápido que fue) todavía. He estado entrenando muy duro para ello. Mi objetivo es hacerlo mejor que este año.

"El año pasado 4:04 fue una sorpresa para mí y he estado trabajando en mi debilidad. Mejoré e hice mi PB, así que eso es lo que estoy tratando de hacer”, agregó Marchand quien inscribió su nombre en los libros de historia. Ahora, el atleta deberá prepararse para el 2024, año en que serán los Juegos Olímpicos y en donde luce como una de las cartas más fuertes de Francia, el anfitrión del evento.

¿Quién es Leon Marchand?

León Marchand es un nadador francés de 21 años, una de las promesas de la natación y quien apunta a ser el nuevo 'rey' en las diferentes modalidades de este deporte. Marchand estudia y compite en la Universidad de Arizona State en Estados Unidos y toma parte de la NCAA bajo la tutela del entrenador Bob Bowman, quien se encargó de dirigir la carrera de Phelps durante su etapa como profesional.

