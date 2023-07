La dura confesión de Ozziel Herrera por su traspaso a Tigres; ¿no quería dejar a los rojinegros?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El delantero mexicano Ozziel Herrera se convirtió en nuevo jugador de Tigres para este Apertura 2023, por lo que el jugador ya viajó a la ciudad de Monterrey para reportar con su nuevo equipo. No obstante, hizo una dura confesión respecto a la llegada a su nuevo equipo y es que al parecer no quería salir del cuadro rojinegro, pero eso ya no estuvo en sus manos por lo que acató la decisión de su club.

"Pues sí, yo muy agradecido la verdad con toda la Fiel, siempre me apoyaron, les agradezco el trato en las buenas y en las malas, también, porque me ayudaron a aprender y como tú dices, lastimosamente sí, el equipo tomó esas decisiones, pero yo sé que se queda un gran plantel y van a poder dar grandes resultados también", dijo Herrera a los medios de comunicación antes de salir de la ciudad de Guadalajara.

Tras pasar los respectivos exámenes médicos y completar su traspaso, Herrera viajará con su nuevo equipo para disputar los partidos de la Leagues Cup y pese al desconcierto que le causa el tener que dejar al cuadro tapatío, Herrera reconoció que llega a un equipo importante con el que reconoce que podrá seguir buscando un nuevo campeonato en el futbol mexicano o a nivel internacional, pues también tendrá esa posibilidad.

Créditos: Twitter @AtlasFC

"Es un equipo importante y me genera ilusión en poder seguir peleando campeonatos", dijo Herrera quien acaba de regresar a la actividad de clubes luego de proclamarse campeón con México en la Copa Oro bajo el mando de Jaime Lozano de quien espera, tenga continuidad. "Bueno, yo no soy quién pueda tomar una decisión ahí, pero en mi opinión, sí, es un gran técnico y si se le puede dar continuidad que mejor".

Ozziel Herrera se formó en las fuerzas básicas del Atlas donde fue subiendo de categoría y fue en la Sub 20 donde se le vieron buenas condiciones al anotar en total 18 goles en 32 partidos. Las buenas actuaciones del extremo derecho le valieron para ser considerado en el primer equipo en donde llegó a jugar 102 partidos, anotó once goles y colaboró con siete asistencias. En Atlas ganó dos títulos de liga.

Fuente: Tribuna