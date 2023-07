Al Hilal oferta cifra récord por Kylian Mbappé que rompería el mercado; Barcelona también negocia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A pocos días de que se llegue a la fecha límite en la que se deberá definir parte del futuro de Kylian Mbappé, el club de Arabia Saudita, Al Hilal, propuso una nueva oferta para adquirir al delantero. Esta cifra promete 'romper' el mercado de fichajes si es que llega a cumplirse, pues se trata de una cifra sin precedentes que supera la que hace unos meses se hizo por Cristiano Ronaldo.

Y es que el Al Hilal hizo una oferta récord de 300 millones de euros, según reportó la agencia AP. De acuerdo con la misma información, el Paris Saint-Germain (PSG) ya dio luz verde para que el equipo comenzara las negociaciones con el delantero francés, en un nuevo giro en la situación del jugador cuyo principal objetivo es jugar un año más cumpliendo su contrato en el club parisino y después salir libre al Real Madrid.

Pero eso ha estancado las negociaciones, pues el PSG insiste en no dejar ir libre a su futbolista el próximo año, por lo tanto le dio un ultimátum en donde debería decidir entre salir este verano o firmar una extensión de contrato con el club. Debido a que el jugador ignoró esto, fue apartado de la gira del club por Asia. En caso de que no exista una solución, el caso Mbappé se reduciría a dos opciones: no jugar un año o salir a cualquier club que acepte pagarlo.

Créditos: psg.fr

La prensa francesa especula con la posibilidad de que Mbappé no sea tomado en cuenta por el club si decide permanecer y es que difícilmente iría a otro equipo tomando en cuenta que su prioridad es jugar en el Real Madrid. No obstante también ha surgido la posibilidad de que el Barcelona, acérrimo rival del cuadro merengue, ahora se encuentre en las negociaciones por el delantero francés.

Barcelona entra en la carrera por Mbappé

El Al Hilal no sería el único interesado en contratar a Kylian Mbappé, pues ahora el Barcelona de España también se habría metido en la carrera. Según información del diario L'Equipe el club catalán y el francés entablarían una conversación este lunes con el fin de dar forma a la oferta por el jugador, la cual está restringida por los problemas financieros del equipo blaugrana, pero que encontraría una solución al incluir futbolistas.

No se mencionan a los futbolistas que podrían entrar en esta negociación, pero esta nueva oferta sería otro camino para dar salida al jugador. La posibilidad de que Mbappé juegue en el Barcelona, sería un duro golpe para el Real Madrid que era el destino anunciado, así como del futbolista, pues su deseo ha sido expresamente militar en el cuadro merengue y no en su rival deportivo Barcelona.

Fuente: Tribuna