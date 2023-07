¿Cruz Azul o Chivas? Alan Pulido revela la fecha en que decidirá si se mantiene en EU o vuelve a México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El delantero mexicano Alan Pulido, quien actualmente milita en el Sporting Kansas City de la Major League Soccer (MLS), es uno de los jugadores en los que equipos de la Liga MX como Cruz Azul o Chivas han mostrado interés para incorporarlo en este mercado de fichajes y ahora el futbolista mexicano informó que pronto tomará una decisión respecto a su futuro y si permanecerá en Estados Unidos o volverá a México.

Previo al partido entre Sporting Kansas City y el Cincinnati FC, Pulido mencionó que ha conversado con su representante sobre la posibilidad de jugar en otro equipo. Aceptó que en el club estadounidense están interesados en su permanencia, aunque no descarta la posibilidad de ir a algún club mexicano como se ha especulado en las últimas semanas después de su regreso a las canchas donde ha tenido un buen desempeño.

"Con mi representante ha habido pláticas sobre eso, acá he tenido pláticas con Sporting que quieren que me quede acá, pero estamos analizando y en una o dos semanas se va a deparar mi futuro para saber si sigo acá en la MLS o puedo ir a algún equipo mexicano", dijo Pulido antes de arrancar su partido en la Leagues Cup en donde no tuvo un buen partido y se perderá el próximo duelo precisamente ante las Chivas.

Alan Pulido regresó a la actividad con el Sporting Kansas City luego de superar una importante lesión en la rodilla que provocó que se alejara de las canchas por mucho tiempo. Ahora ya suma varios encuentros en donde se ha mostrado en un buen nivel. Aunque en este último partido se fue expulsado luego de una fuerte agresión contra un rival en el partido contra el Cincinnati FC en donde su equipo perdió en la tanda de penaltis.

Pulido se fue expulsado a los 30 minutos luego de que al pelear el balón contra el colombiano Yerson Mosquera, el mexicano se molestara y lanzara un duro cabezazo que fue castigado con la tarjeta roja por parte del árbitro. Por lo tanto no podrá disputar el partido ante las Chivas, reencuentro que hubiera sido atractivo para los aficionados debido al pasado rojiblanco del del delantero.

El surgido de los Tigres destacó en la Liga MX y dio el salto a Europa donde militó con el Leviadakos de Grecia y después pasó al Olympiakos del mismo país donde marcó seis goles. Regresó a México para jugar con Chivas en donde anotó 41 goles y dio siete asistencias en 117 partidos. Después salió al futbol de los Estados Unidos donde milita actualmente y en 58 partidos cuenta con 26 goles y ocho asistencias.

