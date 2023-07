Conoce al Fulham, el club más antiguo de Londres en el que ahora jugará el mexicano Raúl Jiménez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A partir de la temporada 2023-2024, el Fulham será el nuevo hogar del mexicano Raúl Jiménez, quien llega a un club de gran tradición en el futbol inglés, pues se trata de equipo profesional más antiguo de Londres. Aunque no toda la vida ha permanecido en primera división y aunque no es el más ganador de la capital, cuenta con una base de fieles aficionados que no dudan en llenar el estadio cada fin de semana.

El Fulham fue fundado en 1879 y desde entonces ha estado jugando entre la primera y las divisiones inferiores de Inglaterra. Su uniforme tradicional es la playera blanca con vivos en negro, short negro y calcetas blancas y juegan en el mítico estadio Craven Cottage que tiene capacidad para 25 mil 700 espectadores y fue inaugurado en 1896 por lo que cuenta con más de cien años de historia en donde han disputado grandes partidos.

Actualmente el propietario del equipo es el empresario estadounidense-pakistaní Shahid Khan quien también es dueño de los Jacksonville Jaguars de la NFL, así como de la compañía de lucha libre All Elite Wrestling (AEW). El entrenador es el portugués Marco Silva y actualmente su jugador más valioso es el mediocampista portugués Joao Palhina de 28 años y que tiene un costo de 40 millones de euros según el portal especializado Transfertmarkt.

Fulham no es un club que presume títulos, pues sus mejores trofeos son los que ha ganado en las divisiones inferiores por conseguir el ascenso como el obtenido en la Championship el año pasado. En el 2002 ganaron la extinta Copa Intertoto de la UEFA y en el 2010 llegaron ala final de UEFA Europa League en donde resultaron subcampeones. Entre sus figuras más importantes de todos los tiempos está Johnny Haynes quien es el jugador con más partidos en la historia con 658.

Mientras que también está su goleador histórico Gordon Davies quien anotó 178 tantos. El equipo londinense es un club que usualmente está peleando de media tabla hacia abajo en la Premier League. La temporada pasada terminaron en el lugar 10 de la tabla general por lo que de llegar a clasificar a un puesto europeo sería un gran logro. Este año la salvación será el primer objetivo y de ahí se pensará en superar su posición de la campaña anterior para lo cual esperan conformar un plantel fuerte.

Raúl Jiménez deberá pelear por un puesto en la delantera con delanteros centro importantes como es el caso de Aleksandar Mitrovic, de 28 años y titular en la selección de Serbia. También se encuentran los brasileños Carlos Vinícius y Rodrigo Muniz como competencias. Hasta e momento el mexicano es el único refuerzo del equipo que ha tenido ya algunas bajas, pero a la defensiva.

