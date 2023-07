Filipinas sorprende a Nueva Zelanda y hace historia con su primer triunfo en la Copa del Mundo Femenil

Comparta este artículo

Wellington, Nueva Zelanda.- La selección femenil de Filipinas hizo historia tras vencer a Nueva Zelanda, una de las anfitrionas del torneo, por 1-0. Este resultado supone su primer triunfo en la historia de la Copa del Mundo Femenina, misma en la que está debutando en esta edición. La jugadora Sarina Bolden fue la autora del gol de la victoria y por lo tanto su nombre también queda plasmado como la primera en anotar un gol para el país asiático en este torneo.

El destacado triunfo de Nueva Zelanda en su debut, ante una de las selecciones más destacadas de Europa las colocaba como las favoritas para este partido en donde también habrían logrado su clasificación, pero no pudieron derrotar a la sorpresiva Filipinas que no se limitó a defender. Así fue como al 23' Sarina Bolden se levantó en el área y con un remate de cabeza superó a la portera que no esperaba el tiro.

Nueva Zelanda se vio presionada por ir por el empate y durante el resto del primer tiempo se fueron encima de las asiáticas que si lograban responder era con tiros de larga distancia. En la segunda mitad la más clara estuvo en los pies de Bowen quien mando un remate que se estrelló en la base del poste. Después llegó la jugada polémica por un gol anulado por un fuera de lugar al minuto 67'.

Wilkinson recibió un trazo largo, llegó a línea final y mandó un centro que Hand mandó al fondo, pero después de la revisión en el VAR se decretó fuera de juego y al final las locales no alcanzaron el empate y el juego terminó con triunfo filipino. En este partido el arbitraje estuvo a cargo de las mexicanas Katia Itzel García como árbitra central y Karen Díaz y Enedina Caudillo como silbantes asistentes.

Colombia arranca con triunfo

Colombia debutó con un importante triunfo de 2-0 sobre Corea del Sur. Al minuto 30, Catalina Usme abrió el marcador con un penalti, luego de que una defensa tocara el balón con la mano dentro del área. Nueve minutos después, Linda Caicedo anotó el segundo tanto en una jugada que inició por el costado izquierdo, recortó al centro y remató de parte interna, el balón pegó en las manos de la portera que no pudo retener y la pelota se fue adentro de la portería.

En este partido Casey Phair hizo historia al convertirse en la futbolista más joven en la historia en disputar una Copa del Mundo, ya sea femenil o varonil, con 16 años de edad, la jugadora entró de cambio al minuto 78'. La delantera nacida en Estados Unidos, es de ascendencia surcoreana por su madre. Finalmente, en el partido que cerró la jornada Suiza y Noruega empataron sin goles por lo que el Grupo A se decidirá hasta la última jornada.

Fuente: Tribuna