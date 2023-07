'Consejo de expertos' ayudará a elegir al DT de la Selección Mexicana; ¿quiénes lo integrarían?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Juan Carlos Rodríguez, confirmó la creación de un consejo de expertos que formalmente no ha recibido nombre y que ayudará a la federación en la toma de decisiones como el nombramiento del director técnico, incluyendo un proyecto a largo plazo más allá del Mundial de 2026, hasta el 2031. Todavía no se reveló oficialmente quien lo integrará, pero si las áreas que tendrán en cuenta.

Dicho consejo de expertos contará con la presencia de directores técnicos con experiencia en Selección Mexicana y sin conflicto de interés, es decir que conformen parte de otra selección. También serán integrados exjugadores del tricolor, al igual de expertos en tecnología deportiva. Por último también mencionó a personajes internacionales del futbol y que hayan sido históricos o campeones del mundo.

"Entre las principales funciones de este consejo serán el acompañamiento permanente en la sugerencia de perfiles idóneos, la asesoría en datos, análisis y experiencias, además del mejoramiento de los distintos procesos deportivos de la FMF", dijo Rodríguez en entrevista con el periodista Alberto Lati. Aunque no se revelaron nombres, dentro de la prensa nacional ha trascendido que serán varias figuras conocidas del futbol mexicano quienes lo integren.

A tomar en cuenta como entrenadores estarían Ricardo La Volpe y Javier Aguirre, entre los jugadores serían elegidos Rafael Márquez, Andrés Guardado o Jorge Campos, también estarían involucrados exdirectivos como Eduardo De la Torre y figuras internacionales como Carles Puyol, en su posición como campeón del mundo y alguien que ya ha estado en México en diversas ocasiones para distintos eventos.

Los dueños de los equipos ya no tendrían poder de decisión en la elección de entrenador como había ocurrido hasta ahora. "Les vamos a informar (a los dueños), la decisión es nuestra. Es un proceso a largo plazo", dijo Rodríguez en la citada entrevista. Aunque los clubes ya no tomarán esa decisión, no quedarán fuera de la selección nacional, sino que buscarán seguir trabajando cerca de ellos.

"El proceso de institucionalización y estructura, vamos a trabajar cerca de los clubes. Consejo de expertos. Parte de los riesgos es que entregamos la varita mágica al genio y esperar, imagino que terminando la Copa América sentarnos para discutir si fue un éxito o fracaso, tenemos que tener capacidad para esta discusión”, mencionó Rodríguez.

Fuente: Tribuna