Exhiben supuesta 'ley mordaza' a atletas mexicanos para no criticar a Conade, perderían sus becas

Ciudad de México.- La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) se ha visto envuelta en varias polémicas a lo largo de este 2023 lo que ha afectado su imagen y ahora ha surgido un documento en el que se les prohíbe a los atletas mexicanos expresar inconformidades en contra de la institución deportiva y su directora Ana Guevara, lo que ha causado preocupación debido a que se ha considerado como un atentado a la libertad de expresión.

El diario Esto exhibió un oficio que data de 2022 y que se observa fue publicado en el diario oficial de la federación denominado 'Reglas de Operación del Programa de Cultura Física y Deporte para el ejercicio fiscal 2023' que los deportistas deben firmar y en donde se les prohíbe realizar cualquier tipo de declaración tanto en medios o en sus redes sociales en donde expresen alguna inconformidad en contra de la Conade.

En uno de los apartados del documento existe uno referente a las declaraciones a los medios de comunicación en el que se lee en uno de los puntos las reglas que deben seguir en este aspecto y en donde los atletas se comprometen a abstenerse de "declaraciones no fundadas y debidamente motivadas en contra de las instituciones deportivas estatales, nacionales, dirigentes deportivos, entrenadores o grupo multidisciplinario”.

En otro de los apartados, referente a las redes sociales de los atletas se les pide: "ser responsable de todas las declaraciones que emita en cualquiera de las redes sociales en las que me desenvuelvo, no dañaré la imagen institucional y/o cualquiera de los representantes del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte”. De no cumplir con lo anterior los deportistas se arriesgan a perder sus becas, pues es lo que se agrega en uno de los párrafos del oficio.

“Manifiesto que en caso de no dar cumplimiento a lo establecido en materia de disciplina o de no lograr los compromisos mencionados con antelación, acepto la determinación que CONADE tome respecto a la cancelación de mi beca", dice el agregado del documento citado por el diario deportivo que también agrega que este oficio es conocido entre los atletas como 'manual de becas' y que debido a lo que menciona ha sido catalogado por los expertos como una 'ley mordaza'.

