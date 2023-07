Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este miércoles 26 de julio comenzó la cuenta regresiva para los Juegos Olímpicos de París 2024 justo a un año de que inicie el evento. Ante este acontecimiento, Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional (COI) envió las respectivas invitaciones para que los países participen en la justa veraniega; sin embargo, excluyó a las naciones de Rusia y Bielorrusia, inmersas en el conflicto bélico con Ucrania.

Bach extendió 203 invitaciones para los países, pero no para Rusia y Bielorrusia cuya exclusión consideró "lógica". Mencionó que el COI dio recomendaciones a las federaciones para la inclusión de los deportistas, pero bajo bandera neutral y no en representación de sus países, aunque esto es todavía una posibilidad. “Aún no hemos ninguna decisión sobre la participación de atletas neutrales individuales”, dijo el presidente del comité.

Desde hace tiempo el COI se ha visto presionado por diferentes autoridades para que descarte la participación de atletas rusos y bielorrusos de la justa. Aunque el comité ha tratado de dar opciones para que no se queden fuera de la competencia, mientras tanto por ahora no se contempla a ambas naciones como tampoco se descarta la participación de los diferentes atletas nacionales de esos países.

Créditos: Facebook París 2024

Además de Rusia y Bielorrusia, otra nación que fue excluida fue Guatemala, quien se mantiene suspendida por el COI. En el caso del país centroamericano esto se debe debido a la interferencia gubernamental de su comité nacional. Es por eso que mantienen la suspensión que les impidió en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador, competir bajo la representación de su país y en cambio compitieron como Centro Caribe Sports.

Pese a todo, en su discurso Thomas Bach llamó a la unidad entre las naciones y a ver los Juegos Olímpicos como la posibilidad de entablar puentes. “Los Juegos Olímpicos siempre deber construir puentes. Los Juegos Olímpicos nunca debe erigir muros. Imagina. Quizás digas que somos soñadores. Pero no somos los únicos”, dijo Bach en palabras citadas por la agencia de noticias AP.

En cuanto a instalaciones y organización, todo avanza sin inconvenientes y la ciudad de París está lista para recibir a los atletas y al público en general. Las instalaciones también está listas para albergar a todas las disciplinas olímpicas, por lo que por ahora las únicas preocupaciones del comité organizador radicarían en las circunstancias sociales y políticas en las que se desarrolle el evento, pues además de aquejarles el conflicto ruso-ucraniano, la capital francesa también se ha visto envuelta en problemas sociales en las últimas semanas.

Fuente: Tribuna