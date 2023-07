Kylian Mbappé ya dio su respuesta ante la millonaria oferta del Al Hilal; esto decidió el jugador

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de que recibiera el permiso por parte del París Saint-Germain (PSG) para iniciar negociaciones por Kylian Mbappé, una comitiva del Al Hilal viajó hasta la capital francesa para tratar de convencer al delantero de jugar con ellos, pero la decisión del jugador fue la de rechazar la oferta, pese a que se trataba de un millonario contrato, según lo que han revelado los medios franceses en los últimos días.

De acuerdo con el diario L'Equipe, Mbappé ni siquiera quiso reunirse con la comitiva árabe por lo que se mantiene firma en su decisión de cumplir su año restante de contrato y salir libre en el verano de 2024. Según la prensa francesa el club había preparado una oferta de 322 millones de euros por el jugador, una cifra récord en el futbol y que habría roto por completo con el mercado de fichajes. También se especulaba con el posible contrato que le pudieran ofrecer.

Según los medios internacionales el plan del club árabe era ofrecer 300 millones de euros en salario y además le daban la opción de conservar el cien por ciento de sus derechos de imagen. De acuerdo con el periodista Fabrizio Romano esta nueva resolución de Mbappé hace pensar al interior del PSG que ya tiene un arreglo con el Real Madrid para jugar con ellos desde este verano y por esto declinó la reunión.

Créditos: psg.fr

El PSG insiste en no dejar ir libre a su futbolista el próximo año, por lo tanto le dio un ultimátum en donde debería decidir entre salir este verano o firmar una extensión de contrato con el club. Debido a que el jugador ignoró esto, fue apartado de la gira del por Asia. En caso de que no exista una solución, el caso Mbappé se reduciría a dos opciones: no jugar un año o salir a cualquier club que acepte pagarlo.

La prensa francesa especula con la posibilidad de que Mbappé no sea tomado en cuenta por el club si decide permanecer y es que difícilmente iría a otro equipo considerando que su prioridad es jugar en el Real Madrid. Ante esto ya se pronunció el sindicato de futbolistas quienes advirtieron al PSG por lo que consideran una práctica de acoso en contra del futbolista al que buscan presionar por su salida.

Mientras tanto el plazo en el que se supone que Mbappé debería decidir está a punto de llegar a su fin, pues se termina el próximo 31 de julio. El jugador se encuentra en París en donde quedó relegado mientras su equipo está de gira para prepararse para los próximos partidos del inicio de temporada.

