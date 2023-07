Mollie O'Callaghan, de entrenar con una lesión a romper el récord de natación femenil más longevo

Comparta este artículo

Fukuoka, Japón.- La nadadora australiana Mollie O'Callaghan pasó a la historia tras haber impuesto un nuevo récord en los 200 metros libre femenil durante el Campeonato Mundial de Natación al detener el reloj en 1:52.85 segundos que supera el registro de 1:52.98 que ostentaba la italiana Federica Pellegrini desde el 2009 y que la tenía como la marca que más tiempo tenía vigente dentro de la rama de la natación femenina.

Al llegar a la meta, O'Callaghan se mostró gratamente sorprendida con lo conseguido, pues es todo un hito en su deporte. Pero hasta hace poco la australiana tuvo que lidiar con una lesión que habría hecho imposible este logró. Cinco semanas antes del inicio del campeonato tenía una lesión en la rodilla, misma que describió como una dislocación y molestia por lo que le costaba trabajo entrenarse, pero eso no le impidió estar en Japón.

Te podría interesar Campeonato Mundial de Natación Cae el último récord de Michael Phelps durante el Mundial de Natación; Leon Marchand, nuevo rey

Créditos: worldaquatics.com

Mollie adaptó su programa de entrenamiento y así pudo ponerse a punto para competir en el certamen internacional sin imaginarse que sus esfuerzos traerían como recompensa un nuevo récord del mundo. En la prueba se impuso a su compatriota Ariarne Titmus quien terminó con un tiempo de 1:53.01 para quedarse con la plata, mientras que en el tercer puesto terminó la canadiense Summer McIntosh, quien tiene apenas 16 años.

"Si soy honesta, estoy realmente conmocionada en este momento, al entrar en esto tuve una lesión. Solo esperaba divertirme y sería feliz con lo que hiciera. Salir con el récord mundial, ¡es simplemente increíble! No sabía que me estaba moviendo tan rápido en los 50 finales. Me di la vuelta y vi a las otras chicas y pensé 'ahora mismo solo necesito irme'. No me importa lo difícil que sea o si duele, solo voy a empujar.

"Y llego el último y muero por completo, entonces está bien y di todo lo que pude. Quiero dar las gracias a Dean (Boxall) y todo el equipo de apoyo. Definitivamente no podría haber hecho eso sin ellos", declaró O'Callaghan a los medios oficiales de World Aquatics después de la hazaña. La nadadora también fue reconocida por su compatriota Titmus que llegó en el segundo puesto con un segundo en desventaja.

“Pensé que tenía un gran nado en mí y que fue un gran nado, fue mi mejor marca personal. Pero Mollie nadó excepcionalmente bien esta noche, por lo que se merece el oro", aseguró Ariarne Titmus. “Si no es para ganar, es fantástico tener a alguien de Australia en lo más alto del podio. Es 'uno-dos' para nuestro país", agregó.

Fuente: Tribuna