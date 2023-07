¿Ni partidos 'moleros'? México no enfrentará a combinados nacionales en próximos juegos amistosos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Selección Mexicana tendrá partidos amistosos en fechas FIFA, en más ediciones de los llamados 'partidos moleros', pero con la peculiaridad de que no enfrentará a combinados nacionales y por lo tanto buscarán otras alternativas que en este caso serían juegos contra clubes. De esta forma el tricolor buscará mantenerse activo en su proceso de preparación para la Copa del Mundo.

Esto se debe a que las selecciones nacionales de todo el mundo estarán cumpliendo sus respectivos procesos y fuera de las fechas obligadas por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) no estarán disponibles, en cambio México tiene todavía compromisos comerciales por cumplir con partidos amistosos y ante la falta de selecciones rivales jugarán contra clubes de las ligas de Argentina y Brasil.

"En Fechas FIFA, entendiendo que el resto de las selecciones jugarán eliminatorias mundialistas, donde no hay Fechas FIFA, después de platicar con muchos entrenadores, recomiendan tener microciclos. Firmaremos, por lo menos, con dos equipos brasileños y dos argentinos de altísimo nivel para que, en esas fechas no FIFA, jugar contra ellos en México o en Estados Unidos, o incluso en Argentina y Brasil", dijo Juan Carlos Rodríguez, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) en entrevista con Alberto Lati.

México tendrá centros de entrenamiento en EU

La Selección Mexicana suele jugar continuamente en Estados Unidos, por lo que ahora se piensa en la necesidad de tener centros de entrenamiento fijos para los jugadores. Según Juan Carlos rodríguez, comisionado de la FMF, buscarán contar con dos similares al Centro de Alto Rendimiento (CAR) que se tiene en México para que los futbolistas se concentren en la selección nacional y así realizar su preparación.

“Nos sentamos a trabajar y descubrimos que lo más importante es tener centros destinados. Dos CAR: uno en la costa este y otra en la costa oeste de Estados Unidos. Ternemos que mejorar y no ver si la cancha es sintética o no", dijo el dirigente del futbol mexicano. Además, detalló que no tendrán que invertir, pues se realizarán acuerdos comerciales para tener ese servicio y servirán para eventos como la Copa América.

“En Estados Unidos hay universidades, clubes, entidades deportivas que ya lo tienen, no vamos a invertir dinero, sino acuerdos comerciales con ese servicio. Si necesitamos más, más. Vendrán épocas como la Copa América. Estamos mejorando la capacidad de ellos para que se acaben las excusas”, detalló.

