Comparta este artículo

Lieja, Bélgica.- Max Verstappen volvió a lucir como el mejor en la pista previo al Gran Premio de Bélgica al terminar en el primer lugar de la clasificación; sin embargo, no será el primer auto en salir el próximo domingo, pues fue sancionado con cinco posiciones debido a un cambio en el RB19 por lo que tendrá que venir de atrás para posicionarse entre los mejores en la siguiente carrera, aunque eso apunta a no ser un problema.

La razón del castigo al piloto de Países Bajos, es que Red Bull cambió por quinta ocasión en la temporada la caja de cambios del RB19 de Max Verstappen y es que de acuerdo con las regulaciones actuales en la Fórmula 1, los pilotos están limitados a realizar cuatro cambios por lo que el neerlandés se hizo acreedor a la sanción y por lo tanto largará en la sexta posición para la carrera del domingo en el GP de Bélgica.

Te podría interesar Fórmula 1 'Checo' Pérez largará segundo en el Gran Premio de Bélgica; Verstappen es castigado con 5 posiciones

"Con 11 carreras menos, Red Bull ha instalado una quinta línea de transmisión de la caja de cambios, componentes de cambio de marcha y componentes auxiliares en el RB19 de Verstappen para el fin de semana de Spa-Francorchamps, lo que significa que recibirá una penalización de cinco lugares en la parrilla", informó la Fórmula 1 sobre la sanción al piloto neerlandés que no se verá afectado para la carrera del sábado en el formato Sprint.

Créditos: Twitter @F1

"Así es, es una decisión que tomamos ayer, más de precaución que por rendimiento", dijo Christian Horner a los medios de comunicación respecto a la modificación del auto y sabedor de la sanción. De cualquier manera se espera que esto no afecte en la carrera a Max que con la capacidad del auto puede fácilmente remontar varios lugares. Este viernes se le vio muy por encima del nivel de sus competidores y podría volver a demostrarlo.

Max Verstappen llega a Bélgica como el mejor piloto del campeonato y una gran ventaja en puntos sobre su más cercano perseguidor, 'Checo' Pérez. Con 281 unidades 'Mad Max' es el número uno en la tabal de posiciones, seguido del mexicano que tiene 171 puntos. En el tercer puesto Fernando Alonso tiene 139 cuando este domingo se llegará a la mitad de la temporada por lo que parece que el neerlandés se apuntará otro título.

¿Cuándo es el Gran Premio de Bélgica?

La Fórmula 1 regresa este 30 de julio con el Gran Premio de Bélgica que será el décimo segundo GP de la temporada 2023 de la F1 y se correrá en el Circuito de Spa-Francorchamps en Lieja. La carrera está pactada para las 07:00 horas, tiempo del centro de México (06:00 horas, tiempo del pacífico) y contará con una sola opción de transmisión a través de la señal de paga de FOX Sports.

Fuente: Tribuna