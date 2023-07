Comparta este artículo

Ciudad de México.- Margot Robbie es una de las actrices más conocidas en la actualidad, gracias a su interpretación en varias películas, pero más recientemente por su papel como protagonista en la cinta de 'Barbie', misma que le ha dado la vuelta al mundo y ha creado todo un fenómeno alrededor, pero pocos saben que la intérprete australiana pudo dar un giro a su vida y ser super estrella en la World Wrestling Entertainment (WWE) de la que es fanática.

En una entrevista que tuvo hace unos años con la luchadora Bianca Belair, Robbie compartió su fanatismo por la empresa de lucha libre estadounidense y resaltó el gran papel que actualmente tenían las luchadoras, por lo que reveló que de haber tenido como referentes a mujeres sobre el ring, quizá habría dado un giro a su vida, pues entonces podría haber considerado ser una luchadora profesional.

Créditos: Instagram @margotrobbieofficial

“Imagina que hubiese crecido teniendo figuras femeninas tan importantes como ahora las hay. Imagina que en mi crecimiento como joven hubiese tenido a mujeres inspirándome para hacer las cosas que tanto me gustaba ver que los hombres hacían en el ring, tal vez hasta habría podido pensar en ser luchadora”, confesó la actriz Margot Robbie en la charla con Belair hace algunos años.

Fue también en la charla con la luchadora estadounidense que Robbie reveló su gusto por la WWE y que tiene como ídolos a dos de las figuras más reconocidas en la empresa como lo son The Undertaker y John Cena, con quien ya compartió pantalla en dos ocasiones, tanto en 'Suicide Squad 2', en donde le luchador interpretó a Pacemaker, como en 'Barbie', en donde tomó el papel de Ken Tritón.

Créditos: Instagram @margotrobbieofficial

“Me causa conflicto esta concepción errónea de que a las mujeres no nos atraen las escenas de acción o de peleas, deportes de contacto y todo eso. Yo crecí viendo la WWE y mis favoritos eran The Undertaker y John Cena, con quien ya pude trabajar como actor y me pareció una locura”, recordó la actriz sobre su gusto por la lucha libre estadounidense, así como la oportunidad que tuvo de trabajar por primera vez con el luchador.

Fuente: Tribuna