Riyad Mahrez aumenta la lista de exestrellas de ligas europeas en Arabia Saudita; ¿cuántas son ahora?

Ciudad de México.- Riyad Mahrez es el último de los jugadores que brillaron en una liga europea la temporada pasada y que a partir de ahora se enfila en el futbol de Arabia Saudita, pues el Al Hilal anunció el fichaje del atacante argelino procedente del campeón de Europa, Manchester City. "La espera ha terminado: Riyad es real", escribió el club para dar el anuncio de su llegada y después publicó varias fotos del jugador.

Mahrez firma con el equipo saudí hasta el 2027, en tanto que los detalles de su traspaso, así como su sueldo no fueron revelados. El delantero se despidió de su antiguo club, que también le dedicó una plabras y le deseó éxito. El argelino jugó en total 236 partidos con la camiseta del City y anotó 78 goles, además de asistir en 59 oportunidades. Hasta hace poco era uno de los elementos importantes para Pep Guardiola.

"En total, Mahrez ganó cuatro veces el título de la Premier League en cinco años con los Blues, así como dos Copas de Inglaterra, tres Copas Carabao, dos Community Shield y se marcha como ganador de la Liga de Campeones", destacó Al Hilal en un comunicado. Con esto suman otra estrella más en busca de competir la temporada siguiente por el campeonato local y por los torneos internacionales.

Jordan Henderson al Al Ettifaq

El mediocampista inglés Jordan Henderson fue anunciado oficialmente como nuevo jugador del Al Ettifaq de Arabia Saudita procedente del Liverpool de Inglaterra. Quien fuera capitán por mucho tiempo del club 'Red' ahora formará parte del conjunto que dirige Steven Gerrard. Por lo que aumenta el número de estrellas europeas en la liga saudí que tiene en varios clubes a futbolistas destacados para este torneo.

¿Cuántas estrellas tiene Arabia Saudita en su liga?

En un intento por aumentar el nivel de su futbol, los clubes de Arabia Saudita han incorporado a sus filas a jugadores con experiencia en las ligas europeas. El primero en irse este 2023 fue Cristiano Ronaldo quien participó el último semestre en el Al Nassr, equipo que recientemente fichó a Marcelo Brozovic procedente del Inter de Milán de Italia. También están Karim Benzema y N'Golo Kanté con el Al-Ittihad.

Mientras que Rubén Neves y Kalidou Koulibaly con el Al-Hilal al que se agrega Mahrez. Finalmente el Al Ahli cuenta con Edouard Mendy, exportero del Chelsea y de la selección de Senegal, así como con Roberto Firmino. Todavía existen rumores de posibles incorporaciones como por ejemplo Andrés Iniesta.

