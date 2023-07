'Tuca' Ferretti rompe el silencio sobre los rumores de su salida de Cruz Azul; ¿qué fue lo que dijo?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Cruz Azul no ha tenido un buen inicio de temporada ni en la Liga MX, ni en la Leagues Cup donde no ha podido ganar. Esto ha despertado los rumores que apuntan a una posible salida de Ricardo Ferretti como técnico del equipo si es que su papel en el torneo binacional no mejora y el Atlanta United sería su última oportunidad de convencer a la directiva de que puede permanecer en el banquillo.

Ante estos rumores, fue el propio 'Tuca' Ferretti quien se ha pronunciado, pero el entrenador brasileño no se encuentra preocupado, pues incluso se dice sabedor de que su puesto siempre está en riesgo. El entrenador enfrentará sin más preocupación el partido ante el Atlanta que dirige el mexicano Gonzalo Pineda y que también se juega el pase a la siguiente ronda en donde ya está instalado el Inter Miami.

"Mi puesto siempre está en riesgo. Cuando pierdes la cuerda se va apretando. Tengo 32 años y no me preocupa. No seré ni el primero ni el último. Quizás algunos enemigos estén contentos y algunos amigos tristes", dijo Ferretti en declaraciones a los medios de comunicación. Respecto al partido en el que se enfrentarán al Atlanta, el 'Tuca' señaló que presión siempre existirá por lo que sabe que se juega mañana.

Créditos: Twitter @CruzAzul

"Presión siempre hay. Tomarlo como una Final. Es matar o morir. No hay de otra y entonces los jugadores son conscientes de lo que se juega mañana y creo que todos saben lo que estamos jugando. Tengo un grupo maduro. De jugadores con mucha experiencia y vamos a enfrentar a un buen equipo que pretende lo mismo y veremos quien logra el pase", dijo el entrenador brasileño de 'La Máquina'.

En su primer partido, el Cruz Azul no lució tan mal ante el Inter Miami, pues dominó las acciones de gol, pero la entrada de Lionel Messi fue la diferencia para que el club estadounidense se quedara con la victoria y por lo tanto lograra la clasificación. Cabe recordar, que los dos primeros lugares del grupo conformado por tres equipos, avanzan a la siguiente fase del torneo que son los dieciseisavos de final.

Respecto a que los rumores de sus salida vayan a afectar el ánimo del equipo, Ferretti lo descartó. "No creo que lo que ustedes dicen les vaya a afectar (a jugadores). Nada les va a pasar. Ellos van a seguir con el que sea. Quiero que estén tranquilos para mañana sacar el resultado por nosotros mismos, por nadie más", dijo Ferretti

Fuente: Tribuna