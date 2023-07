¿Cómo le va a Isaac 'Pitbull' Cruz contra rivales estadounidenses? Hoy enfrenta a Giovanni Cabrera

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mexicano Isaac 'Pitbull' Cruz irá en busca de la victoria esta tarde ante Giovanni Cabrera, un peleador nacido en los Estados Unidos, de raíces mexicanas y también italianas. Ambos cumplieron con el peso pactado y su pelea servirá también para buscar se considerados para enfrentar a Gervonta Davies, combate que sería una revancha para el nacido en Ciudad de México que ya perdió con él.

En realidad son pocas las veces que el 'Pitbull' se ha medido ante rivales norteamericanos. La última fue precisamente Davis ante quien perdió por decisión unánime el 5 de diciembre de 2021. Antes se enfrentó a Diego Magdaleno el 31 de octubre de 2020 y ganó por la vía del nocaut. Thomas Mattice es otro de los boxeadores estadounidenses a los que ha enfrentado y ante el que también logró la victoria. De modo que ante peleadores de esa nacionalidad tiene dos victorias por una derrota, ahora ante Cabrera buscará seguir con la estadística en su favor.

Ambos boxeadores prometen dar un buen espectáculo, pues durante la ceremonia de pesaje demostraron que ya hay cierta rivalidad entre ambos. “Verán a un perro con hambre que se comerá a Cabrera”, advirtió el 'Pitbull'. "Voy a demostrar porque merecemos una segunda pelea con Gervonta. Vengo a hacer mi trabajo y a poner un claro mensaje de por qué no estamos sobrevalorados y que todo lo hemos ganado gracias al trabajo y arriba del ring”, dijo.

Créditos: Instagram @isaacpitbullcruz

El 'Pitbull' Cruz llega a esta pelea con récord de 24 victorias (17 nocauts), dos derrotas y un empate. Mientras que Cabrera se presenta como peleador invicto con 21 victorias, siete de ellas por la vía del nocaut. Ambos pugilistas serán los últimos en saltar al ring antes de la pelea estelar entre Errol Spence y Terence Crawford por el título indiscutible de peso welter. En esta función también vera acción el cajemense Pedro Peñúñuri quien enfrentará a Justin Viloria.

La cartelera completa:

Errol Spence vs Terence Crawford (por el título indiscutible de peso welter)

Isaac Cruz vs Giovanni Cabrera (eliminatoria de títulos de peso ligero CMB y AMB)

Nonito Donaire vs Alejandro Santiago (por el título vacante de peso gallo del CMB)

Yoenis Téllez vs Sergio García (súper welter)

Steven Nelson vs Rowdy Montgomery (supermediano)

José Salas Reyes vs Aston Palicte (peso pluma junior)

Jabin Chollet vs Michael Portales (ligero)

Justin Viloria vs Pedro Peñúñuri (ligero junior)

Demler Zamora vs Nikolai Buzolin (ligero)

Kevin Ventura vs DeShawn Prather (welter)

A qué hora y dónde ver 'Pitbull' Cruz vs Giovanni Cabrera

La pelea que tendrá como función estelar a Errol Spence vs Terence Crawford por el título indiscutible de peso welter y al mexicano Isaac 'Pitbull' Cruz vs Giovanni Cabrera se realizará en la T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada en Estados Unidos y las primeras funciones comenzarán a las 18:00 horas, tiempo del centro de México (17:00 horas, tiempo del pacífico) y toda la función se podrá ver a través de ESPN en televisión de paga y Star Plus en streaming. Además, los combates estelares se podrán ver a través del canal 7 de Tv Azteca.

Fuente: Tribuna