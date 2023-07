Elena Gouliakova, la exestrella del patinaje de Rusia que ahora deambula en las calles de México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Elena Gouliakova es una expatinadora rusa que en su tiempo destacó como una de las mejores representantes en el patinaje sobre hielo; sin embargo, ahora su historia es diferente, pues sobrevive en las calles de México como indigente y según han mencionado personas que la encuentran por la calle, también padece problemas mentales, situación que hace todavía más delicada su situación.

Según varias versiones periodísticas, Elena llegó a México en el año 2001 en compañía de su esposo Nikolay Suetov con la intención de aportar al deporte invernal mexicano y dar clases de patinaje sobre hielo en el estado de Monterrey. Fue ahí donde Gouliakova comenzó a compartir sus experiencias con los jóvenes, pero tuvo que enfrentarse con la falta de apoyo hacia los deportes invernales en el país por lo que su proyecto no tuvo éxito.

Ese desafortunado fracaso habría sido uno de los detonantes de sus posteriores problemas de ansiedad y trastornos mentales que llevaron a perjudicar su vida personal. A esto se le añade el divorcio de su esposo lo que la hizo caer en depresión. Elena comenzó a ser vista en las calles de Monterrey al rededor del 2006. Algunos reportes periodísticos locales informaron de su detención por vandalismo al tratar de ingresar a una casa.

Entonces fue llevada en calidad de detenida y encerrada en el área de psiquiatría del Penal de Topo Chico. La expatinadora fue liberada poco después y desde entonces sigue deambulando por las calles de México. Algunos videos de Tik Tok han dado cuenta de Elena quien al parecer ahora se encuentra en el estado de Jalisco. Dichos videos muestran a Goulakova cargando varias cosas en diferentes carritos de supermercado y acompañada de animales.

Al parecer también ha olvidado el español que había aprendido y le cuesta trabajo comunicarse, por lo que algunas personas tratan de comprenderla en inglés. En los videos, los usuarios que la reconocen mencionan que tratan de ayudarla y en uno de los clips más recientes, uno de los internautas llegó a mencionar que ahora la expatinadora desea volver a su país y reunirse con sus familiares.

Ante esto ha pedido ayuda para que las autoridades correspondientes puedan brindarle apoyo a Elena que lleva ya más de una década viviendo en la indigencia. Por el momento, ni la embajada de Rusia en México o las autoridades mexicanas se han pronunciado al respecto del caso de la patinadora.

Fuente: Tribuna