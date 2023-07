Lewis Hamilton rompe el silencio tras tocar el auto de 'Checo' Pérez en el Sprint y lo acusa de lento

Comparta este artículo

Lieja, Bélgica.- Durante la carrera de Sprint en Bélgica, Lewis Hamilton y Sergio 'Checo' Pérez protagonizaron una dura lucha por los primeros puestos en una de las curvas del Circuito de Spa-Francorchamps, misma que terminó con el británico tocando el auto del mexicano, acción que más tarde provocó que el piloto de Red Bull abandonara la carrera momentos más tarde debido a que el RB19 sufrió daños por el incidente.

Ante esta situación, Lewis Hamilton habló al respecto y aseguró que fue un incidente común de una carrera y que de ninguna manera fue intencional por lo que lamentó la decisión de los comisarios de la carrera que lo sancionaron, aunque restó importancia debido al evento que no otorga muchos puntos. Además, consideró que el mexicano iba lento en la curva por lo que también eso provocó que los autos se tocaran.

“Fue bastante lento a través de (la curva) 14. Tuve una gran salida, estuve más de medio auto junto a él y terminamos juntándonos. Realmente fue un incidente de carrera. Naturalmente, no fue intencional, pero ellos (los comisarios) lo vieron de manera diferente. Fueron condiciones muy complicadas, así que todos estábamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. De todos modos, no hace una gran diferencia, cuarto o séptimo en el Sprint no obtienes muchos puntos", dijo Hamilton a Sky Sports.

Previamente, 'Checo' Pérez se molestó un poco debido a que consideró que el piloto de Mercedes le arruinó el ritmo de carrera. "Llegó (Lewis) Hamilton sobre mi coche y prácticamente arruinó toda mi parte derecha del auto y tuvimos que retirarnos porque no teníamos nada de agarre”, dijo Pérez para los medios de comunicación en español tras su carrera en el Sprint donde tuvo que abandonar.

Desde Red Bull consideraron que la acción que fue contada como colisión por los comisarios sí afectó la estructura del auto. "Se podía ver que había perdido mucho rendimiento y no tuvimos más remedio que retirar el auto. Fue muy desafortunado", dijo Christian Horner. En tanto que Mercedes aseguró que no apelará la sanción de cinco segundos impuesta a Hamilton, pues son pocos puntos en juego.

¿Cuándo es el Gran Premio de Bélgica?

La Fórmula 1 regresa este 30 de julio con el Gran Premio de Bélgica que será el décimo segundo GP de la temporada 2023 de la F1 y se correrá en el Circuito de Spa-Francorchamps en Lieja. La carrera está pactada para las 07:00 horas, tiempo del centro de México (06:00 horas, tiempo del pacífico) y contará con una sola opción de transmisión a través de la señal de paga de FOX Sports.

