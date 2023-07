Comparta este artículo

Ciudad de México.- El delantero uruguayo Luis Suárez no será más jugador del Gremio de Brasil, pues ya pactó su salida del club. Así lo informó el propio jugador y el vicepresidente del equipo Antonio Brum en una conferencia realizada este sábado. El atacante tenía un contrato por dos años con el club brasileño, pero él permanecerá hasta el final del 2023, tras lo cual será jugador libre de nueva cuenta.

Con la resolución de su futuro ahora la pregunta inmediata es si se reunirá con su amigo Lionel Messi en el Inter Miami de la Major League Soccer (MLS) como había trascendido en las últimas semanas, pero Suárez no confirmó que tras salir del Gremio iría a Estados Unidos. Aunque aceptó que el club norteamericano se comunicó con los brasileños aseguró que con él no existieron negociaciones.

“Por lo que yo tengo entendido se comunicaron con Gremio, y Gremio respondió que yo tenía contrato y que en estos momentos no había ninguna posibilidad. Pero conmigo en ningún momento pasó nada”, aseguró Suárez a la prensa. No obstante, la MLS parece ser el destino natural del delantero, quien justificó su decisión debido al problema que tiene actualmente en la rodilla y que no le permitiría rendir como quisiera.

Créditos: Twitter @LuisSuarez9

"Me sentía con la fuerza física para poder estar dos años, que fue lo que le pedí al club. Pero uno debe ser sincero con uno mismo, con su cuerpo y con el club más que nada, ser honesto y decirles que el próximo año no le iba a poder rendir a Gremio lo que ellos esperan por mí por la carga e intensidad del futbol brasileño”, aseguró Suárez respecto a los motivos que tiene para dejar al equipo al final del año.

“El tema viene por el desgaste que tengo de la rodilla, una lesión crónica que yo no escondo y que el club ya sabía que tenía. Ante el ritmo muy alto que tiene el fútbol brasileño, conversé con los dirigentes, y ellos me ofrecían parar un mes o un mes y medio. Yo no puedo parar un mes, si me comprometo, me comprometo a jugar y entrenar, porque sino siento que le estoy mintiendo al club”, aseguró el jugador.

Pese a todo, Suárez se mostró confiado de hacer un buen papel y levantar títulos con Gremio. Junto al equipo expresó su deseo de levantar la Copa de Brasil y después ganar la liga brasileña. Por otra parte no descartó tampoco un llamado a la selección uruguaya que ahora dirige Marcelo Bielsa, aunque en este caso aceptó que será el entrenador quien decida a qué jugadores llamar.

Fuente: Tribuna