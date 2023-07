¿Mbappé ya se acerca al Real Madrid? El equipo merengue prepararía una buena oferta para este verano

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El futuro de Kylian Mbappé podría definirse en los próximos días, gracias a que el Real Madrid ya estaría preparado para lanzar una importante oferta y así ficharía al delantero en este mismo mercado sin esperar a que termine el año de contrato que tiene todavía con el Paris Saint-Germain (PSG), club que lo considera descartado de sus planes para la siguiente temporada por lo que ha pedido al futbolista que tome una decisión.

Según información de la cadena ESPN, el Real Madrid tiene listos más de 200 millones de euros con los que comprará a Mbappé en las primeras semanas de agosto. Además, detalla que ele ofrecerán un lucrativo contrato hasta el año 2029. Esta versión surge poco después de que Carlo Ancelotti asegurara que no esperaba más altas y consideraba completo a su equipo para el próximo torneo, incluso ya viajaron a Estados Unidos para iniciar su pretemporada.

No obstante la necesidad de incorporar a un jugador más esta temporada podría suceder luego de que Arda Güler, uno de los refuerzos para esta temporada y la joya del futbol turco, se lesionara el menisco por lo que incluso abandonaría la concentración del club. Mbappé mientras tanto, acaba de rechazar la posibilidad de conocer una millonaria oferta por parte del Al Hilal que estaba dispuesto a ofrecer 322 millones de euros.

El delantero ni siquiera quiso recibir a la comitiva que viajó hasta París para intentar convencerlo. De acuerdo con el periodista Fabrizio Romano esta nueva resolución de Mbappé hace pensar al interior del PSG que ya tiene un arreglo con el Real Madrid para jugar con ellos desde este verano y por esto declinó la reunión. El PSG insiste en no dejar ir libre a su futbolista el próximo año, por lo tanto le dio un ultimátum en donde debería decidir entre salir este verano o firmar una extensión de contrato con el club.

Debido a que el jugador ignoró esto, fue apartado de la gira del por Asia. En caso de que no exista una solución, el caso Mbappé se reduciría a dos opciones: no jugar un año o salir a cualquier club que acepte pagarlo. La prensa francesa especula con la posibilidad de que Mbappé no sea tomado en cuenta por el club si decide permanecer y es que difícilmente iría a otro equipo considerando que su prioridad es jugar en el Real Madrid.

Ante esto ya se pronunció el sindicato de futbolistas quienes advirtieron al PSG por lo que consideran una práctica de acoso en contra del futbolista al que buscan presionar por su salida. El club francés no descarta tampoco aceptar cualquier otra oferta para tratar de recuperar algo del dinero invertido, aunque ya se notó que el jugador no estaría dispuesto a ceder como sucedió con el club saudí.

