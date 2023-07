Raúl Jiménez recibe fuerte crítica de una leyenda del Fulham y en Wolves hacen fuerte revelación

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Raúl Jiménez es ya nuevo jugador del Fulham que sorprendió con su fichaje para esta temporada, pero al rededor del equipo no todos están contentos con la llegada del delantero mexicano, quien fue duramente criticado por Stephen Kelly, uno de los jugadores que pueden considerarse como parte de las leyendas del equipo y quien no dudó en expresar su opinión respecto al traspaso y lo que pueda aportar el jugador.

Kelly se mostró molesto por el precio que pagó el equipo, el cual estuvo cercano a los siete millones de euros, pero también consideró que no aportará lo mismo que Aleksandr Mitrovic, el delantero que apunta a reemplazar en el ataque y quien para el exfutbolista daba goles garantizados al club de Londres, algo que no espera por parte de Jiménez, quien la temporada pasada no pudo anotar gol en la Premier League.

“No creo que Jiménez reemplace a Mitrovic en goles garantizados, siete millones de dólares, solo por que Jiménez cruce la puerta, quien parece un jugador que solo necesita tener vez confianza”, expresó Kelly en una entrevista concedida a la BBC. No obstante, el exdefensa confía en que pueda repuntar. “Tal vez mudarse a Londres con un entrenador que realmente cree en una forma de actuar que se adapte a él y cambiar de escenario, eso podría ser realmente fundamental en su regreso”, expresó.

En Wolverhampton querían que se quedara

Julen Lopetegui, entrenador del Wolverhampton y quien no tuvo en cuenta al mexicano para los partidos de liga del cierre de temporada, lamentó la salida de Raúl Jiménez, en una situación que consideró que no estaba bajo su control. El estratega dio a entender que le hubiera gustado contar con todos los jugadores para la siguiente temporada por lo que también incluía al mexicano.

“Fue una pena para mí que se haya ido. Pero no está bajo mi control que los jugadores salgan o no. Quiero resaltar esto, no está bajo mi control”, dijo en entrevista con Guillem Balagué. “Puedo entender el traspaso, pero claro, tengo que resaltar las exigencias que vamos a tener en la Premier League. Y tenemos que estar preparados para eso. Me gustaría que todos los jugadores se queden aquí porque los necesitamos, se trata de los números”, agregó.

Raúl Jiménez, quien fue presentado ante su publico en el partido amistoso del Fulham contra Aston Villa, ya se incorporó a los entrenamientos y se prepara para ser tomado en cuenta en el próximo partido de cara al inicio de la Premier League en donde buscará retomar el paso goleador que alguna vez lo llevó a ser considerado entre los mejores delanteros de la Premier League.

Fuente: Tribuna