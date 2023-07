DT de Honduras acusa que la derrota de México ante Qatar fue "rara" y manda advertencia al Tri

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La derrota de la Selección Mexicana no solo dio de qué hablar en su propio país, sino también en Honduras, pues el resultado tuvo repercusiones en las aspiraciones del equipo por clasificar a la siguiente ronda. Con ese triunfo, Qatar y México fueron los combinados que avanzaron a los Cuartos de Final, dejando en el camino a los 'catrachos' que tenían posibilidades y a Haití que ya estaba eliminado.

Fue por esto que el entrenador del equipo centroamericano, Diego Vázquez, se mostró extrañado por el marcador, pues bastaba un triunfo de México o un empate ante los qataríes para que pudieran avanzar con su victoria sobre Haití sugiriendo que hubo algo "raro" en el resultado que favoreció a los dos equipos que se enfrentaron en el último partido de la fase de grupos de la Copa Oro a la que Qatar asiste por segunda ocasión.

“Me sorprende ese resultado de México, deja mucho que pensar. Tendría que ver el partido, pero me parece rarísimo viendo el nivel”, mencionó en conferencia de prensa. Por otra parte, señaló que si no fuera el caso el nivel futbolístico de México habría dejado mucho que desear y lanzó una advertencia al equipo mexicano, pues cree que si siguen mostrando esa forma de juego es posible que en el futuro del torneo les pase factura.

Créditos: Twiter @miseleccionmx

“Si México no jugó a ganar, los dioses del futbol le van a pasar factura en Mundiales y todo lo que viene, porque el futbol tarde o temprano te pasa factura”, advirtió el entrenador Vázquez que con Honduras tiene 13 partidos dirigidos de los cuales suma cinco victorias, dos empates y seis derrotas por lo que todo indica que podría ser relevado de su cargo previo al inicio de las eliminatorias para la Copa del Mundo de 2026.

Por otra parte las declaraciones del entrenador hondureño no causaron agrado en su propio país donde la prensa lo criticó, pues lo ven como una excusa a la eliminación de Honduras. Otros más señalaron que hay quienes se suman a las sospechas del entrenador nacional cuando no debería ser así. "Me causan profunda pena algunos compatriotas como cajas de resonancia del técnico estén acusando a México de haber vendido el partido contra Qatar", dijo Orlando Ponce, uno de los periodistas.

A la Copa Oro le restan dos grupos por resolverse en donde por un lado Panamá apunta a terminar en el primer lugar de su grupo, mientras que Guatemala y Guadalupe apuntan a disputarse el primer puesto del sector en una competencia donde Canadá ha sido la gran decepción por su bajo nivel de juego.

Fuente: Tribuna