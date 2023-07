MLB revela los rosters completos para el Juego de Estrellas 2023; ¿cuántos mexicanos habrá en total?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Major League Baseball (MLB) reveló a los rosters completos de la Liga Nacional y la Americana para el Juego de Estrellas 2023. Hace unos días ya había revelado a los titulares del evento en donde destaca el cubano-mexicano Randy Arozarena como uno de los estelares de la Liga Americana gracias a su gran temporada con los Tampa Bay Rays por lo que fue seleccionado.

Las grandes figuras de esta primera parte de la temporada estarán reunidas para participar en el gran evento del 11 de julio, pero Arozarena será el único representante de México, pues luego de que las Grandes Ligas revelaran los planteles completos, no figuraron más elementos mexicanos, así que solo Randy buscará poner el nombre de México en alto en este tradicional encuentro de beisbol.

México si tuvo a varios peloteros nominados entre los que estaban Alejandro Kirk de los Toronto Blue Jays, Isaac Paredes de los Tampa Bay Rays, Joey Meneses de los Washington Nationals, Alex Verdugo de los Boston Red Sox, Ramón Urías de los Baltimore Orioles, Rowdy Téllez de los Milwaukee Brewers y Jarren Duran de los Boston Red Sox, pero no hubo más elementos tricolores en los equipos, aunque Duran fue uno de los que más extrañeza causó por su ausencia.

Créditos: MLB.com

Rosters del Juego de Estrellas 2023 de la MLB

Liga Americana (Titulares)

C: Jonah Heim (TEX)

1B: Yandy Díaz (TB)

2B: Marcus Semien (TEX)

3B: Josh Jung (TEX)

SS: Corey Seager (TEX)

OF: Mike Trout (LAA)

OF: Randy Arozarena (TB)

OF: Aaron Judge (NYY)

BD: Shohei Ohtani (LAA)

Liga Nacional (titulares)

C: Sean Murphy (ATL)

1B: Freddie Freeman (LAD)

2B: Luis Arraez (MIA)

3B: Nolan Arenado (STL)

SS: Orlando Arcia (ATL)

OF: Ronald Acuña Jr. (ATL)

OF: Mookie Betts (LAD)

OF: Corbin Carroll (AZ)

BD: J.D. Martinez (LAD)

Liga Nacional (lanzadores)

Zac Gallen (AZ)

Spencer Strider (ATL)

Bryce Elder (ATL)

Justin Steele (CHC)

Mitch Keller (PIT)

Josiah Gray (WSH)

Clayton Kershaw (LAD)

Marcus Stroman (CHC)

Alexis Díaz (CIN)

Josh Hader (SD)

Devin Williams (MIL)

Camilo Doval (SF)

Liga Nacional (suplentes)

Matt Olson (ATL)

Ozzie Albies (ATL)

Austin Riley (ATL)

Dansby Swanson (CHC)

Pete Alonso (NYM)

Will Smith (LAD)

Elias Díaz (COL)

Jorge Soler (MIA)

Lourdes Gurriel Jr. (ARI)

Nick Castellanos (FIL)

Juan José Soto (SD)

Liga Americana (lanzadores)

Shohei Ohtani (LAA)

Gerrit Cole (NYY)

Luis Castillo (SEA)

Sonny Gray (MIN)

Nathan Eovaldi (TEX)

Kevin Gausman (TOR)

Shane McClanahan (TB)

Framber Valdez (HOU)

Michael Lorenzen (DET)

Kenley Jansen (BOS)

Emmanuel Clase (CLE)

Félix Bautista (BAL)

Yennier Canó (BAL)

Liga Americana (suplentes)

Salvador Pérez (KC)

Adley Rutschman (BAL)

Vladimir Guerrero Jr. (TOR)

Whit Merrifield (TOR)

Bo Bichette (TOR)

José Ramírez (CLE)

Brent Rooker (OAK)

Luis Robert (CWS)

Austin Hays (BAL)

Yordan Álvarez (HOU)

Adolis García (TEX)

Fuente: Tribuna