'Checo' Pérez termina segundo en el Gran Premio de Bélgica y confía: "Espero no dejar el podio"

Lieja, Bélgica.- El mexicano Sergio 'Checo' Pérez parece ya haber recuperado su mejor nivel, pues luego de una buena carrera en el Circuito de Spa-Francorchamps logró subir en el segundo puesto al podio en el Gran Premio de Bélgica. Con este resultado, Red Bull Racing hizo el 1-2, pues Max Verstappen fue nuevamente el ganador de la carrera, mientras que Charles Leclerc arribó en tercera posición.

Luego de su participación, 'Checo' lució confiado y ahora espera mantener este ritmo hasta el fin. "Espero no dejar ya el podio de aquí al final de temporada", dijo el mexicano quien destacó su carrera como de buen trabajo en equipo con Verstappen. "Creo que fue una carrera de equipo, trabajamos muy bien, fue muy buena arrancada, para pasar a Charles Leclerc en esa vuelta primera", dijo el piloto en declaraciones a los medios en español.

No obstante, Pérez lamentó que no hubiera podido hacer nada ante su compañero quien nuevamente lució en gran nivel. "Tenía que hacer mi propia carrera, aguantar, pero después ante Max Verstappen no pude hacer nada, pero la verdad que la misión era traer el carro limpio y se logró", agregó el mexicano que ya tiene un segundo podio consecutivo, luego de cinco semanas de malos resultados desde las clasificaciones.

Créditos: Facebook Red Bull Racing

'Checo' arrancó en segunda posición y luchó con Charles Leclerc por le primer puesto, mismo que alcanzó el mexicano, pero no pudo mantener ante el embate de Verstappen quien vino de atrás para colocarse en el primer lugar, puesto que ya no perdió. En tanto que Pérez tuvo que luchar también por mantener su segundo lugar. "Sabía que teníamos un gran auto, solo se trataba de sobrevivir en la curva 1", dijo Verstappen al final.

“Pude ver que todo se estaba poniendo bastante apretado. He estado en esa posición antes que yo, así que pensé: 'Me voy a quedar fuera de eso', así que funcionó. Creo que todos hicimos los adelantamientos correctos, los movimientos, solo me quedé un poco atascado al principio en un tren DRS. Una vez que (estuvo) claro, pude hacer mi propio ritmo", agregó Max para los medios de la Fórmula 1.

Max Verstappen se mantiene como líder en el campeonato de pilotos ahora con 314 puntos, mientras que Sergio Pérez tiene 189 unidades y se coloca en el segundo puesto. Fernando Alonso se mantiene como tercero con 149, pero ya está acechado por Lewis Hamilton quien con los puntos de hoy llegó a 148. En la clasificación de constructores, Red Bull sigue líder con una impresionante ventaja, pues suma 503 puntos respecto a los 247 de Mercedes.



Fuente. Tribuna