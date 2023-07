¿Cuántos campeones mexicanos hay actualmente en el boxeo? Alexandro Santiago, se suma a la lista

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El tijuanense Alexandro Santiago derrotó a la leyenda filipina Nonito Donaire y con ello se proclamó campeón de Peso Gallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) elevando así la cifra de boxeadores mexicanos campeones del mundo a ocho. La pelea fue de una gran exhibición para el peleador tricolor que se impuso por decisión unánime tras 12 rounds en donde demostró mejor pegada que su rival.

Santiago fue superior al filipino desde el inicio, pero Donaire tuvo gran aguante sobre el ring y llegó a tener buenos intercambios de golpes con el mexicano que siempre fue en busca del nocaut. Aunque no lo consiguió, su buen boxeo le dio el triunfo en las tarjetas. Al final Donaire también reconoció la calidad del peleador originario de Tijuana quien ahora ostenta un récord de 28 victorias, tres empates y cinco derrotas.

"Me siento muy contento. He trabajado mucho y muy duro para este momento. Y qué más que pelear con una leyenda como Nonito Donaire. Les dije que regresaría como campeón del mundo a mi tierra, y lo hice por mi novia, mi hijo, mis padres, mis hermanos, y por toda la familia. No hubo preocupaciones, sé que tengo buena esquina, y estoy agradecido con Dios por este resultado", dijo Santiago al final de la pelea.

Créditos: Captura de pantalla.

Ahora ya son ocho los campeones del mundo en el box que son de origen mexicano. Alexandro 'Peque' Santiago es el último en sumarse a la lista como campeón de Peso Gallo del CMB, pero también se encuentran Saúl 'Canelo' Álvarez campeón de Peso Supermediano del CMB, de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Organización Mundial de Boxeo (OMB) y Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Mientras que en la división de Peso Superpluma, Emmanuel 'Vaquero' Navarrete es el campeón vidente de la OMB, tras su pelea de febrero pasado. En tanto que Rey Vargas es campeón de Peso Pluma del CMB y Luis Alberto López en la misma división, pero del FIB. En la división de los Super Mosca, Juan Francisco Estrada es el campeón del CMB. Mientras que en Peso Mosca Julio César Martínez es campeón del CMB. Finalmente, Daniel Valladares ostenta el título en la división de Peso Paja del FIB.

Fuente: Tribuna