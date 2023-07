¿Jorge Sánchez regresaría a América? El Ajax tendría una propuesta de Brasil por el lateral mexicano

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El lateral Jorge Sánchez tendría un nuevo destino en la próxima temporada, pues el Ajax no contaría con él y en cambio estaría negociando al futbolista por lo que regresaría al continente americano. Aunque su destino no sería nuevamente en México, pues todo apunta a que será el Botafogo de la liga de Brasil. De esta manera el sueño europeo del jugador estaría por concluir.

Según reportó el medio The Telegraaf, el Botafogo está interesado en contratar al mexicano por lo que ya hizo una propuesta al Ajax para adquirirlo a préstamo. El jugador ya conocería la intención del cuadro brasileño y estaría dispuesto a aceptarla para probar suerte en el futbol de Sudamérica y también le atrae la posibilidad de disputar la Copa Libertadores. No obstante habría un impedimento para que se concrete su llegada al histórico club.

El Ajax no está dispuesto a prestar al futbolista, pues su interés está en venderlo en forma definitiva y por ello ha tasado su ficha en cinco millones de euros, cifra que el club brasileño no estaría dispuesto a desembolsar. Sánchez no habría cumplido con las expectativas del equipo de la capital neerlandesa por lo que no está considerado entre los elementos que iniciarán la próxima temporada.

Al mexicano le costó adaptarse al país y al futbol de la Eredivisie donde era criticado constantemente en los programas de análisis de la prensa. En una ocasión el exjugador Wesley Sneijder se refirió a los laterales del Ajax en ese encuentro: Calvin Bassey y Jorge Sánchez y dijo que son los peores zagueros de los mejores ocho equipos de la Eredivisie. “Esos son realmente los dos peores defensores del top 8 de la Eredivisie.

"Y luego el centro del campo todavía tiene que recibir el balón. Simplemente no querían la pelota. ¿Por qué? Porque están fuera de forma. Fueron a jugar al escondite. Aunque en el caso de Steven Berghuis también era comprensible. También había estado fuera durante dos semanas debido a una enfermedad. Y luego un partido tan cargado. Todo salió mal”, expresó en esa ocasión sobre los jugadores defensivos.

Jorge Sánchez llegó al Ajax la temporada pasada a cambio de cinco millones de euros. Con el equipo de Ámsterdam disputó liga, copa y Champions League. En total ha disputado 26 partidos y logró marcar tres goles y colaborar con tres asistencias. Actualmente su valor de mercado se mantiene según los portales especializados. Este verano fue campeón de la Copa Oro con México.

