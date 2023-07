Liverpool se coloca como posible solución en el caso Kylian Mbappé y PSG; esto es lo que pasaría

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un nuevo equipo se suma a los interesados en firmar a Kylian Mbappé, pues el Liverpool tendría una interesante propuesta que podría beneficiar tanto al París Saint-Germian (PSG) como al jugador en unas negociaciones que están trabadas desde hace unas semanas debido a las respectivas posturas de cada uno, por lo que los ingleses serían la solución antes de la fecha límite.

De acuerdo con The Mirror, el Liverpool se habría acercado al PSG para proponer una oferta en la que buscarían el préstamo de Kylian Mbappé la próxima temporada por el año que le queda de contrato con el club francés, después prometen dejarlo libre para negociar con el Real Madrid. Con esto el club parisino se evita de tener al delantero en su plantel y el jugador no se arriesga a quedar parado un año.

Esta situación no se vería con malos ojos en París donde ya se sienten presionados por el tiempo ya que de no llegar a una solución antes del 1 de agosto, le deberán pagar en automático la prima de fidelidad por un año más en el equipo al delantero francés. Mientras que Mbappé podría jugar un año en el alto nivel y después negociar su salida al Real Madrid, pero aunque es una opción interesante no convendría del todo el club parisino.

En el PSG buscan obtener un beneficio económico por la venta del delantero, quien está catalogado como uno de los más caros del mundo. El club insiste en no dejar ir libre a su futbolista el próximo año, por lo tanto le dio un ultimátum en donde debería decidir entre salir este verano o firmar una extensión de contrato con el club. Debido a que el jugador ignoró esto, fue apartado de la gira del por Asia.

En caso de que no exista una solución, el caso Mbappé se reduciría a dos opciones: no jugar un año o salir a cualquier club que acepte pagarlo. La prensa francesa especula con la posibilidad de que Mbappé no sea tomado en cuenta por el club si decide permanecer y es que difícilmente iría a otro equipo considerando que su prioridad es jugar en el Real Madrid. hace unos días ya rechazó a una comitiva del futbol árabe dispuesta a ficharlo.

El Al Hilal que estaba dispuesto a ofrecer 322 millones de euros, pero Mbappé no quiso escuchar la oferta de los árabes y se mantiene firme en su intención de jugar con el PSG hasta que termine su año. Otras versiones apuntan a que el Real Madrid lo ficharía este mismo verano para lo cual ya preparan más de 200 millones de euros.

