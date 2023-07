Pedro acusa agresión del preparador físico del Flamengo; el DT Jorge Sampaoli ya habló sobre el tema

Comparta este artículo

Río de Janeiro, Brasil.- De acuerdo con versiones confirmadas por la prensa brasileña, tras la victoria del Flamengo sobre el Atlético Mineiro, el preparador físico Pablo Fernández golpeó de un puñetazo al delantero Pedro. Al parecer ambos discutieron debido a la falta de minutos del delantero por lo que el ayudante de Sampaoli le palmeó la cara y eso enfureció el jugador quien se la retiró, pero no esperaba recibir un golpe después de eso.

Los jugadores separaron de inmediato a los involucrados, mientras que Pedro realizó una denuncia ante la policía contra el preparador físico, según ESPN Brasil. Más tarde el jugador se expresó en redes sociales en donde también reveló la agresión. "Podría estar aquí hablando de los pocos minutos recibidos en los últimos juegos, pero lo que pasó hoy fue más grave que lo que puede pasar dentro de las cuatro líneas.

"Cobardemente, sin razón e inexplicablemente, fui atacado, con un puñetazo en la cara de Pablo Fernández, miembro del CT de Sampaoli. La cobardía física se superpuso a la cobardía psicológica que he sufrido en las últimas semanas", mencionó el jugador que estaba molesto por lo ocurrido. Ante esto, Jorge Sampaoli, director técnico del Flamengo, se pronunció al respecto abogando por una conversación para aclarar lo ocurrido.

Créditos: Twitter @Flamengo

"No creo en la violencia como solución. No nos lleva a ninguna parte. Ni en la vida, ni en el fútbol. A lo largo de mi carrera, he visto tantas peleas y siempre me han dejado con una sensación de vacío. Lo que pasó ayer me puso muy triste. Ensombrecimos una impresionante victoria con una disputa interna cuyas razones existen, pero en este momento no importan. La historia me ha demostrado que la única solución es la conversación", dijo Sampaoli.

Por su parte, el preparador físico Pablo Fernández se disculpó por lo ocurrido. "Podría empezar estas palabras de mil maneras, pero la única que realmente que tiene sentido es pedir disculpas. A Pedro, a los compañeros, a los trabajadores y al Flamengo", mencionó y justificó su acción debido a que dijo haber entrado al vestuario molesto y aceptó que resolvió la situación de la peor manera por lo que se mostró arrepentido.

"Entré al vestuario muy molesto, con ganas de resolver la situación enseguida y lo hice mal. Estaba previsto que hoy sería un día libre. Es una pena, porque me gustaría poder hablar de esto personalmente con todo el personal del club primero. Me sentí muy dolido por la situación y reaccioné de la peor manera", dijo Fernández en palabras recogidas por ESPN.

Fuente: Tribuna