Ciudad de México.- Erick 'Cubo' Torres tuvo un debut soñado con las Chivas que de inmediato le dieron la etiqueta de sucesor del 'Chicharito' Hernández que por entonces partía a Inglaterra para brillar con el Manchester United. Pero su nivel comenzó a ir a menos y fu enviado a Chivas USA en la Major League Soccer (MLS), fue ahí en donde volvió a retomar su paso goleador y llegó a colocarse entre los líderes anotadores.

El nivel de Torres le valió para ser contratado con el Houston Dynamo como jugador franquicia del equipo donde también destacó como goleador por un tiempo. Ese nivel le volvió a abrir las puertas de la Selección Mexicana. Después regresó a México para militar en Cruz Azul, Pumas y Tijuana donde no le fue muy bien. Regresó a Estados Unidos para militar en Atlanta United y después irse a la USL (Segunda División estadounidense) con el Orange County y Las Vegas Lights.

Su nueva aventura es ahora en el Deportivo Guanacasteca de Costa Rica en donde hay muchas esperanzas en torno a su figura, al grado de que lo ven como toda una estrella y es catalogado por su director técnico Horacio Esquivel como el mejor número '9' del país. “Al ‘Cubo’ Torres, yo me atrevería a decir desde mi perspectiva, que es el mejor 9 que hay en el país", dijo el estratega en entrevista con ESPN.

Créditos: Facebook Asociación Deportiva Guanacasteca - ADG

"Él está muy feliz acá, los colores del equipo lo tienen identificado, es muy humilde, muy trabajador, si lo miramos, lo vemos trabajar, no es el jugador que tiene tanto arraigo, tanto currículo, aparte de que me ayuda con los jóvenes, es un futbolista que se ha logrado identificar”, agregó el entrenador que todavía no puede contar con el delantero debido a que e encuentra arreglando sus papeles para poder jugar.

“No puedo asegurar de las cosas que no se han dado, pero si lo tuviésemos, creo que ya hubiese anotado, es un excelente profesional, jugador, persona, es muy humilde, lo quieren mucho, y se ha identificado mucho, nos ayuda mucho a parte de los que ya teníamos, se ha insertado muy bien, y eso es muy importante”, dijo acerca del delantero mexicano que fue campeón panamericano.

