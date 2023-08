VIDEO: El emotivo regreso de Damar Hamlin a los entrenamientos luego de sufrir un paro cardiaco

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- El jugador de los Buffalo Bills, Damar Hamlin volvió a las prácticas habituales y sin restricciones este lunes 31 de julio. Esta es la primera vez que retoma sus actividades normales luego de haber sufrido un paro cardiaco durante la temporada pasada en una situación que estremeció a todo el mundo alrededor de la National Football League (NFL) y que mantuvo la preocupación por el jugador durante varias semanas después.

Ahora las cosas fueron diferentes y Hamlin, quien ya está totalmente recuperado ingreso al terreno de prácticas de manera especial, pues el equipo hizo un entrenameinto a puertas abiertas en donde los aficonados pudieron recibir entre aplausos y gritos de ánimo, en una especie de pasillo, al safety norteamericano que lució feliz de poder retomar sus actividades como antes y ya prepararse para la siguiente temporada.

"Mi familia, mi madre y mi padre, me apoyaron en cualquier decisión que yo tomara, de jugar o no. Yo tomé mi decisión y voy a vivir con ello", dijo Hamlin después de tomar parte de su entrenamiento en Rochester. De esta manera se confirma que el jugador defensivo volverá a formar parte de Bills para la próxima temporada que comenzará en poco más de un mes y en donde el conjunto de Buffalo se enfrentará a los Jets.

“En el futbol, ??no puedes ir a ese campo con… vacilación. Te estás poniendo en más peligro al hacer eso. Tomé la decisión de jugar. Estoy procesando mil emociones. No tengo miedo de decir que se me pasa por la cabeza, teniendo un poco de miedo, aquí y allá. Mi fuerza está arraigada en mi fe, y mi fe es más fuerte que cualquier miedo”, mencionó Damar en palabras recogidas por la cadena CNN.

Hamlin causó preocupación luego de que colapsó por un paro cardiaco durante el partido entre Bills y Bengals, tras ser impactado por un rival. El defensivo tuvo que ser reanimado dentro del campo y después tuvo que ser llevado de emergencia a un hospital cercano. El partido fue suspendido causando preocupación entre compañeros y rivales. El jugador estuvo en estado crítico en cuidados intensivos y poco a poco fue progresando.

Después comenzaron a llegar las buenas noticias, despertó y pudo comunicarse lo que los médicos consideraron como buenas noticias, pues sus funciones neurológicas estaban intactas. Durante los partidos posteriores se le vio apoyar a sus compañeros en el hospital y poco a poco fue retomando la actividad física hasta que finalmente pudo retornar a los entrenamientos en este día.

