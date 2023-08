VIDEO: El fuerte reclamo de André Onana a Harry Maguire; ¿ya se hartó de sus constantes fallas?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- André Onana, nuevo portero del Manchester United, parece que no le tendrá paciencia al defensa Harry Maguire quien usualmente protagoniza diversas fallas, así lo demostró en su segundo partido amistoso ante el Borussia Dormund donde ya le reclamó un error que casi termina en gol, reacción que le ha dado la vuelta a las redes sociales debido las particulares acciones del defensor inglés.

Durante una jugada cerca del área Maguire pierde el balón y esto provoca que el Borussia logre rematar a portería, Onana reacciona ante el primer disparo, mientras que el segundo se va desviado. Enseguida pega una carrera hasta donde se encontraba Maguire a quien le grita furioso por la acción anterior. Mientras que el defensa lo ve, pero se aleja. Esta acción ha sido destacada por los usuarios de redes sociales.

Al final de ese partido que forma parte de la gira de los 'Red Devils' por Estados Unidos y en donde Onana entró de cambio en el segundo tiempo, el Manchester terminó perdiendo 2-3. Por los ingleses anotaron Diego Dalot y Antony, mientras que por los alemanes lo hicieron Donyel Malen en dos ocasiones y Youssoufa Moukoko a 20 minutos del final. Esta es la tercer derrota del Manchester en su pretemporada.

Hace unos días, el director técnico Erik ten Hag decidió retirarle el gafete de capitán al defensa Harry Maguire quien había tenido la responsabilidad de liderar a sus compañeros durante las últimas tres temporadas. Fue el propio jugador quien reveló la decisión de su entrenador, algo que no lo dejó muy conforme, pues dijo sentirse decepcionado por este hecho y así lo hizo saber a través de sus redes sociales.

"Después de hablar con el entrenador hoy me ha informado de que va a cambiar de capitán", dijo Maguire a través de su cuenta de Twitter. "Me ha explicado los motivos y aunque personalmente estoy profundamente decepcionado, continuaré dándolo todo todas las veces que me ponga la camiseta", agregó el defensa que ha sido muy cuestionado por los fans debido a los graves errores que cometió la temporada pasada.

Los 'Red Devils' han sufrido en sus primeros ensayos ya que han perdido ante el modesto Wrexham por 1-3 y ante el Real Madrid por 2-0. En unos días enfrentarán al Lens de Francia y cerrarán ante el Athletic de Bilbao de España antes de su debut el 14 de agosto en la Premier League contra el Wolverhampton. Esa será también su presentación en casa en la temporada 2023-2024 donde buscarán la victoria.

Fuente: Tribuna