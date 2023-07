Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Selección Mexicana se encuentra en uno de los peores momentos de su historia y lo que antes parecía ser un orgullo, ahora parece traer sufrimiento a los futbolistas, pues hay algunos que no quieren ir al Tri, así lo reveló Javier Aguirre, exentrenador del combinado mexicano en dos etapas distintas y quien dijo que hay futbolistas en Europa que le han confesado que no quieres asistir.

Los motivos por los que el 'Vasco' cree que esto es así, es que el futbolista está muy metido en las redes sociales por lo que las criticas les afectan demasiado a las generaciones actuales. El exentrenador de la Selección mencionó que los jugadores están más susceptibles a los medios de comunicación y que el hecho de que estén tan metidos en los móviles afecta su rendimiento mentalmente.

“Los jugadores están susceptibles a los medios de comunicación, a las redes sociales. En el vestidor están prohibidos los celulares. Los jugadores están así (viendo el celular), al medio tiempo, no. Esto nos está rebasando, el futbolista está muy sensible", reconoció Aguirre en una reciente entrevista con ESPN en donde sin decir nombres reconoció que los futbolistas le han comentado su deseo de no ir debido a las críticas.

Créditos: Twitter @RCD_Mallorca

"De Europa me han dicho que no quieren ir a la Selección, porque es palo tras palo. Les digo que, 'tienes que ir hijo, es tú país, no seas ingrato'. En la Selección tienes que tener personalidad”, expresó el 'Vasco' quien tras su paso por Monterrey también observo inquietud en los jugadores de su equipo que eran llamados al tricolor, pues consideró que actualmente todo se ha vuelto sujeto solo a los resultados.

Aguirre ha tomado al Tri en los momentos más complicados previo a citas mundialistas y lo ha hecho de buena manera, pues en 2002 tomó al equipo con la necesidad de ganar todos los partidos que le restaban y cumplió con la clasificación. Previo a la Copa del Mundo de 2010, también tomó la dirección técnica en un momento complicado y logró el pase nuevamente aunque no lograron superar el cuarto partido. Ahora cree que puede ayudar desde otras áreas.

“Yo no he hablado con Juan Carlos, pero he leído cosas. Estar 20 años fuera de México me califican para por lo menos dar mi punto de vista, en función con lo que he visto en África, en Asia, en Europa, son muchos años, soy mexicano, quiero lo mejor para mi país. No me gustó ver en Qatar a la selección así y ahora es en casa el Mundial, ya no es el quinto sino el sexto partido. Tenemos que apuntar todos al quinto partido, a meternos entre los ocho mejores. Ahora mismo tengo contrato con Mallorca, pero sabe México y Juan Carlos que cuentan con mi apoyo”.

Fuente: Tribuna