Ciudad de México.- Desde hace tiempo, el nuevo delantero del América, Julián Quiñones había sido señalado como uno de los posibles jugadores que podrían integrar a la Selección Mexicana en un futuro a través de la nacionalización y el jugador de origen colombiano reveló que ya había aceptado formar parte del tricolor cuando el entrenador era el argentino Diego Cocca con quien habló en su momento.

A través de una entrevista con TUDN, Quiñones detalló que Cocca le dio la posibilidad y mencionó que si lo haría. Ahora el entrenador ha cambiado, pero Quiñones asegura que sus intenciones de formar parte del Tri no lo han hecho por lo que el sueño se mantiene intacto ahora que Jaime Lozano es el nuevo entrenador por lo que podría ser considerado en un fuuturo para formar parte del tri.

"Sí, ya había platicado con Cocca, él fue el que me llamó y me dio la oportunidad y le dije que sí porque lo respeto mucho y también por lo que vivimos es muy importante para mí y decidí aceptarlo. Sigue (pese a no seguir Diego Cocca)", mencionó el colombiano a la televisora. Entre los motivos por los que le gustaría formar parte del Tri, recordó que fue México quien le abrió las puertas para convertirse en profesional.

Créditos: Twitter @ClubAmerica

"México me abrió las puertas para convertirme en la persona que estoy ahora y creo que la manera de agradecerle por todo eso creo que es jugando en la selección y aportarle lo mejor de mí", agregó Quiñones reveló que ya presentó su examen de naturalización y se encuentra a la espera de que le llegue la carta por lo que muy pronto tendrá la nacionalidad mexicana y podría ser considerado por el nuevo técnico mexicano.

Cabe recordar que Julián Quiñones tiene ya mucho tiempo en México, pues llegó muy joven a los 18 años para integrar las categorías Sub 20 de los Tigres. También jugó con Venados de Mérida en la extinta Liga de Ascenso y más tarde pasó a Lobos BUAP hasta que jugó con el primer equipo de Tigres y en 2022 llegó al Atlas de forma definitiva en donde se consolidó en el futbol mexicano como uno de los mejores delanteros de la competencia.

El jugador ya ha integrado a la selección de Colombia, pero en categorías menores, incluso ganó una medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en el 2018 cuando se disputaron en Barranquilla; sin embargo, no ha integrado la selección mayor por lo que sería elegible para jugar con México.

Fuente: Tribuna