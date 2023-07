Selección Mexicana Sub 23 aprovecha 'regalos' de Honduras y buscará la medalla de oro en JCC 2023

Comparta este artículo

San Salvador, El Salvador.- La Selección Mexicana Sub 23 cumplió con las expectativas y avanzó a la final por la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 luego de derrotar a Honduras por marcador de 3-0 en un partido donde los mexicanos aprovecharon los errores de los catrachos para ponerse al frente y no dejar la ventaja a lo largo de todo el partido donde la única mala noticia es que no podrán contar con Diego Campillo por expulsión.

El Tri dirigido por Gerardo Espinosa se puso al frente a los 18 minutos luego de un remate de larga distancia de López que el portero no pudo contener y se le escapó al fondo de su portería con lo que lograron el primer tanto. México no lució tan dominante, pero supo aprovechar bien las fallas que le dieron una victoria cómoda, así ocurrió también a unos segundos de terminar la primera mitad cuando cayó el segundo tanto.

Corría el tiempo agregado cuando una falta en ofensiva dejó un tiro libre para Honduras que buscó retrasar a su portero; sin embargo, el pase fue con muy poca fuerza y sin dirección por lo que entregó el balón a Ettson Ayón quien no tuvo dificultades para definir frente al portero y así sumar el segundo tanto del juego. México fue tejiendo el tercer tanto con mayor tranquilidad y así llegó en la mitad del segundo tiempo.

Al 65', Jesús Gómez quien aprovechó un rechace al centro del arquero centroamericano a un primer tiro de larga distancia y con remate cruzado puso el tercero. El juego se tornó de ida y vuelta hacia el final cuando también México se quedó sin un jugador debido a una tarjeta roja que sufrió Diego Campillo quien se perderá la final. Honduras no pudo aprovechar el hombre de más para acercarse en el marcador.

Ahora México espera al ganador del partido entre El Salvador y Costa Rica que disputan su partido esta noche. El partido por la medalla de oro se jugará el próximo jueves 6 de julio a las 19:30 horas, tiempo del centro de México (18:30 horas, tiempo del centro del pacífico). Para llegar a esta instancia el Tri quedó primero de su grupo luego de vencer a República Dominicana y empatar con el país anfitrión.

Después venció a Honduras en este partido y ahora buscará la medalla dorada. La última vez que ganaron el oro en estos juegos fue en la edición de Veracruz 2014 cuando derrotaron en la final a Venezuela con un equipo en el que jugaban futbolistas como Erick Torres, Raúl López o Ángel Zaldívar.

Fuente: Tribuna