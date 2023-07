Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- La delantera Joseline Montoya sorprendió luego de que se anunciara su salida de Chivas, club que confirmó que tendría como nuevo destino un equipo de la Liga MX Femenil, pronto se conoció que llegaría a las Tigres justo como apuntaban los rumores desde hace semanas cuando se conoció que la jugadora había pedido tiempo para pensar en posibles ofertas del futbol de Europa.

El anuncio sorprendió a los aficionados que pronto lamentaron su partida y otros más se molestaron por ello. Finalmente, Montoya llegó a Nuevo León en donde realizará los respectivos exámenes médicos y posteriormente será anunciada como nueva jugadora de las 'Amazonas', fue en su arribo donde reveló los motivos por los que decidió fichar por el equipo felino y no esperar más una posible oferta europea y es que aseguró que al equipo regio no se le puede decir que no y descartó una 'traición' a Chivas.

"No me gusta hablar mal de ningún club, no me voy a meter en ese tema. Yo cierro un ciclo con Chivas de la mejor manera. Estoy muy agradecida con ellos por todo lo que me brindaron. Sí tuve dos ofertas, estuvimos a punto de cerrar con dos equipos de Europa, me llega la oportunidad con la llamada de Tigres y a Tigres no se le puede decir no", aseguró la extrema en palabras recogidas por Once Diario.

Sin embargo, no descarta el sueño de emigrar y desea tener la oportunidad de jugar en el extranjero algún día y cree que con Tigres tendrá esa posibilidad. Montoya llega al equipo como uno de sus mejores refuerzos hasta el momento, pues la jugadora es considerada una de las mejores en la liga por su desempeño en los últimos años con el Guadalajara, ahora buscará replicar su éxito con Tigres.

"Vengo convencida y decida a lo que quiero, la oportunidad que me está brindando Tigres la agradezco con todo el corazón. Vengo con toda la disposición de ser mejor y de adaptarme lo más pronto posible. Es uno de (los retos) más importantes en mi carrera porque siento que me hará crecer futbolísticamente y como persona... vengo con el sueño de ir a Europa, desde niña lo soñé y para ello voy a trabajar", aseguró.

Con Chivas Montoya participó en la obtención de los títulos de Liga del Clausura 2022 así como el de Campeón de Campeones 2021-2022. Tigres, por su parte buscará retomar el protagonismo perdido el torneo pasado donde no pudo llegar a la Final del torneo por lo que ha sumado a su primeros refuerzos y renovado a jugadoras importantes para el proyecto del equipo.

